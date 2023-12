Sergio Peña y la actualidad de la Selección: "Lo que diga la gente, para bien o para mal, no nos interesa"

La Selección Peruana ha empezado con el pie izquierdo las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Última con apenas dos unidades, los hinchas han mostrado su descontento y piden cambios urgentes.

Para Sergio Peña, volante de la Bicolor, los fanáticos del combinado patrio le han dado la espalda al equipo y que eso, de alguna u otra manera, los afecta. Además, indicó que eso los ha llevado a cerrarse y que las opiniones de las personas ya no les interesa.

"La gran mayoría nos ha dado la espalda y se siente. Nosotros, como jugadores, nos duele mucho, nos afecta mucho que nos critiquen todo el tiempo, porque sabemos que esto va a pasar", indicó en un primer momento para Movistar Deportes.

"Vamos a llegar a un buen momento, y esas mismas personas van a estar apoyándonos o se unirán nosotros, pero también ya llega a un punto que nos hemos cerrado en nosotros mismos y lo que la gente diga, para bien o para mal, ya no nos interesa", complementó.

Sergio Peña y su suplencia en la Selección Peruana

Luego, el volante del Malmo habló sobre su suplencia en la Bicolor y aseguró que Juan Reynoso le dio una explicación sobre ello.

"De hecho, es un tema incómodo, no te sientes al 100%, pero, igual, pienso que son gustos del entrenador", indicó en un primer instante.

"Por ahí me dio una explicación de que llegaba muy justo a los partidos, que es válido. No hay explicación y tampoco creo que me la tengan que dar, simplemente tengo que seguir trabajando, entrenando, esforzándome y, a la larga, a lo mejor, tendré mejores resultados y hay que esperar el momento", finalizó.

Sergio Peña llegó al Malmo en el 2021, proveniente del Emmen de Países Bajos. Desde su llegada, ha disputado 82 partidos, ha anotado dos goles y brindado cuatro asistencias.

