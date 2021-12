Edison Flores: "Espero que la 'U' se pueda llevar el próximo campeonato" | Fuente: FPF

Edison Flores es uno de los futbolistas de la Selección Peruana que se encuentran entrenando en la Videna y, luego de una de las sesiones, el futbolista de DC United se refirió a la posibilidad de volver a vestir la camiseta de Universitario de Deportes.

"He contemplado esa idea (de retirarse en la 'U'), pero obviamente uno no sabe lo que pueda pasar en un futuro o qué pueda ser de las dirigencias que vienen y van, pero como una ilusión obviamente siempre está", indicó Flores en diálogo con Willax Deportes.

Asimismo, Flores envió un saludo a Alianza Lima por el campeonato de la Liga 1 Betsson 2021: "Felicitaciones a la gente de Alianza que se llevó el título nacional, estaba Jefferson ahí. A los hinchas de la 'U', espero que el próximo año sea mucho mejor para la 'U' y se pueda llevar el campeonato el próximo año".

En tanto su actualidad dentro de la Selección Peruana, Edison Flores sostuvo: "Obviamente sí (perdí terreno) porque yo creo que no he tenido los partidos. He estado fuera en muchos partidos y obviamente hay jugadores que están en un buen nivel, que han demostrado ser jugadores de selección”.

