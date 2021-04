Cercado de Lima: seis heridos en un violento choque entre una combi y un automóvil

Los heridos fueron llevados de emergencia a una clínica. | Fuente: RPP / Andrea Amésquita

Seis personas resultaron heridas por el violento choque entre una combi y un automóvil particular, ocurrido esta madrugada a la altura de la cuadra 7 de la avenida Argentina, en el Cercado de Lima.

En diálogo con RPP Noticias, el chofer de la combi acusó al conductor del automóvil de provocar el accidente por intentar dar una vuelta en ‘u’ a velocidad, chocando violentamente con su unidad, que trasladaba a varios pasajeros.

“Yo venía por el tercer carril y el señor venía por el primer carril. Él ha querido voltear en ‘u’ en la parte de La Cachina para retornar al Callao y me ha embestido. Me metió todo el carro”, manifestó.

Incidentes

El conductor del automóvil particular protagonizó incidentes con agentes de la Policía, ya que se negaba a entregar su licencia de conducir y no portaba su DNI, por lo que aún no ha sido identificado. En breve, será llevado a la Comisaría PNP Monserrat.

Los heridos -afortunadamente, ninguno de gravedad- fueron trasladados de emergencia a una clínica.



