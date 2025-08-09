Fatal accidente en la Carretera Central: un muerto y al menos diez heridos en violento choque múltiple [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Debido al accidente, se reportó gran congestión vehicular en la Carretera Central. | Fuente: Nancy Chincha

Una persona murió y al menos diez resultaron heridas en un violento accidente de tránsito, registrado este sábado a la altura del kilómetro 23 de la Carretera Central, en la jurisdicción de Chaclacayo.

Tres automóviles particulares, dos cústeres de transporte público y una motocicleta estuvieron involucrados en el trágico incidente, cuyas causas son motivo de investigación.

Sin embargo, testigos consultados por RPP aseguraron que el conductor de uno de los automóviles, en aparente estado de ebriedad, habría sido el responsable de la tragedia.

La víctima mortal, quien conducía la motocicleta, fue identificada como Miguel Ángel Loayza Reyes, de 44 años.

En tanto, los heridos, entre ellos dos de gravedad, han sido trasladados de emergencia al Hospital de Huaycán y al Hospital Emergencia Ate Vitarte.

El tránsito en la carretera, en el sentido hacia Lima, estuvo interrumpido por varios minutos, hasta que se remolcaron los vehículos involucrados en el accidente.



🔴 #COMUNICADO | Respecto al accidente vehicular ocurrido en el km 23 de la Carretera Central, en Chaclacayo, que lamentablemente produjo el fallecimiento de una persona y dejó varios heridos, la ATU informa a la ciudadanía lo siguiente. pic.twitter.com/Te2TN0T3CG — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 9, 2025

‘Chosicanos’ involucrados en el accidente

Testigos indicaron que las dos cústeres involucradas en el accidente cubrían la ruta Lima-Chosica, unidades conocidas popularmente como ‘chosicanos’.

Al respecto, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) indicó en un comunicado que ambas unidades “se encuentran habilitadas para brindar el servicio y cuentan con todos sus documentos vigentes”.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de quien perdió la vida en este siniestro”, indicó la entidad.

La ATU exhortó a todas las empresas y conductores “a respetar estrictamente las normas de tránsito vigente”. “Solo así podremos proteger la vida y la integridad de los miles de usuarios que a diario confían en este servicio”, remató.

