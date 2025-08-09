Últimas Noticias
Fatal accidente en la Carretera Central: un muerto y al menos diez heridos en violento choque múltiple [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Tres automóviles particulares, dos cústeres de transporte público y una motocicleta estuvieron involucrados en el trágico accidente de tránsito, ocurrido a la altura del kilómetro 23 de la Carretera Central.

Accidentes
00:00 · 01:17
Carretera Central
Debido al accidente, se reportó gran congestión vehicular en la Carretera Central. | Fuente: Nancy Chincha

Una persona murió y al menos diez resultaron heridas en un violento accidente de tránsito, registrado este sábado a la altura del kilómetro 23 de la Carretera Central, en la jurisdicción de Chaclacayo.

Tres automóviles particulares, dos cústeres de transporte público y una motocicleta estuvieron involucrados en el trágico incidente, cuyas causas son motivo de investigación.

Sin embargo, testigos consultados por RPP aseguraron que el conductor de uno de los automóviles, en aparente estado de ebriedad, habría sido el responsable de la tragedia.

La víctima mortal, quien conducía la motocicleta, fue identificada como Miguel Ángel Loayza Reyes, de 44 años.

En tanto, los heridos, entre ellos dos de gravedad, han sido trasladados de emergencia al Hospital de Huaycán y al Hospital Emergencia Ate Vitarte.

El tránsito en la carretera, en el sentido hacia Lima, estuvo interrumpido por varios minutos, hasta que se remolcaron los vehículos involucrados en el accidente.

 ‘Chosicanos’ involucrados en el accidente

Testigos indicaron que las dos cústeres involucradas en el accidente cubrían la ruta Lima-Chosica, unidades conocidas popularmente como ‘chosicanos’.

Al respecto, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) indicó en un comunicado que ambas unidades “se encuentran habilitadas para brindar el servicio y cuentan con todos sus documentos vigentes”.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de quien perdió la vida en este siniestro”, indicó la entidad.

La ATU exhortó a todas las empresas y conductores “a respetar estrictamente las normas de tránsito vigente”. “Solo así podremos proteger la vida y la integridad de los miles de usuarios que a diario confían en este servicio”, remató.

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

