Vehículos enviados al depósito suman 3 169 en lo que va del año, reveló la ATU

Las infracciones cometidas por estos vehículos suman millones de soles. | Fuente: RPP

En lo que va del 2025, se han retenido y enviado al depósito 3 169 vehículos infractores, reveló este viernes la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

En conferencia de prensa, representantes de la entidad advirtieron que muchas de las unidades intervenidas eran conducidas por choferes sin brevete.

Entre los datos revelados, se dijo que en la última semana se han intervenido 98 vehículos, de los cuales 53 presentaban antecedentes.

“Un dato importante es que, de estos 98 vehículos intervenidos, 35 de estos eran conducidos por personas que no contaban con licencia de conducir”, advirtió Alejandro Vicuña, subdirector de Fiscalización de la ATU.



Atención🚨| Estos vehículos de transporte público informal, eran verdaderas amenazas rodantes, no garantizaban la protección de los pasajeros, por lo que fueron sacados de las vías, e internados en los depósitos de la ATU. ¡Seguimos fiscalizando por tu seguridad! pic.twitter.com/vFpOIJ2QxG — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 8, 2025

Vehículos chatarreados

Otro dato que se reveló durante la conferencia de prensa es la cantidad de vehículos chatarreados en lo que va del 2025.

La cifra asciende a 236 unidades y, según los representantes de la ATU, se tiene previsto chatarrear 140 unidades más en lo que resta del año.

Los representantes de la entidad advirtieron que se necesitan más empresas dedicadas al proceso de chatarreo. Según indicaron, en Lima solo hay una, con una capacidad de chatarreo de dos por día.

