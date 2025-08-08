Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro dice que Perú busca inversiones japonesas con viaje de presidenta
EP 1857 • 09:41
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 28 de julio | (Nuestra Señora de la Paz) - "María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador"
EP 1044 • 12:09

Vehículos enviados al depósito suman 3 169 en lo que va del año, reveló la ATU

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

En conferencia de prensa, representantes de la ATU advirtieron que muchas de estas unidades eran conducidas por choferes sin brevete.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 02:44
ATU
Las infracciones cometidas por estos vehículos suman millones de soles. | Fuente: RPP

En lo que va del 2025, se han retenido y enviado al depósito 3 169 vehículos infractores, reveló este viernes la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

En conferencia de prensa, representantes de la entidad advirtieron que muchas de las unidades intervenidas eran conducidas por choferes sin brevete.

Entre los datos revelados, se dijo que en la última semana se han intervenido 98 vehículos, de los cuales 53 presentaban antecedentes.

“Un dato importante es que, de estos 98 vehículos intervenidos, 35 de estos eran conducidos por personas que no contaban con licencia de conducir”, advirtió Alejandro Vicuña, subdirector de Fiscalización de la ATU.

Vehículos chatarreados

Otro dato que se reveló durante la conferencia de prensa es la cantidad de vehículos chatarreados en lo que va del 2025.

La cifra asciende a 236 unidades y, según los representantes de la ATU, se tiene previsto chatarrear 140 unidades más en lo que resta del año.

Los representantes de la entidad advirtieron que se necesitan más empresas dedicadas al proceso de chatarreo. Según indicaron, en Lima solo hay una, con una capacidad de chatarreo de dos por día.

Te recomendamos

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
ATU Accidente de tránsito

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA