Vendedoras ambulantes salvaron de morir arrolladas por retroexcavadora fuera de control en Lurigancho-Chosica [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Accidentes El accidente ocurrió en la avenida Unión Jicamarca, a la altura del paradero A1, en el distrito limeño de Lurigancho-Chosica.

Dos mujeres que trabajaban vendiendo churros y emoliente en sus respectivos carritos de expendio se salvaron de morir arrolladas por una retroexcavadora, que se despistó anoche en la avenida Unión Jicamarca, a la altura del paradero A1, en el distrito limeño de Lurigancho-Chosica.

Por escasos segundos, las vendedoras y sus clientes lograron huir del inminente impacto, cuando escucharon un potente ruido y divisaron que el referido vehículo pesado llegaba a gran velocidad, arrollando todo a su paso. No obstante, sus carritos de venta junto a sus productos terminaron destrozados en medio de la pista.

Chofer de la retroexcavadora huyó del lugar

Una vecina testigo de los hechos confirmó a RPP que las vendedoras y sus clientes se salvaron milagrosamente de lo que pudo ser una tragedia con víctimas mortales.

“Yo vi cuando estaba arrastrando la máquina, y toda la gente gritó: ¡se han vaciado los frenos! Ahí fue cuando yo miro y el vehículo estaba volteado ahí. No vi más, porque yo me corrí. Solamente después, cuando regreso, he visto que la vendedora de churritos no estaba y su carrito estaba en medio de la pista”, relató.

Aunque las autoridades no reportaron heridos, la retroexcavadora derribó un poste de alta tensión, un semáforo y un contenedor de basura. Ante este panorama, el chofer huyó del lugar de los hechos.

Muchas horas después del accidente, el vehículo pesado continuaba volcado en el lugar, mientras que las primeras diligencias las están realizando agentes de la comisaría de Jicamarca.