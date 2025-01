Este viernes vence el estado de emergencia decretado en 14 distritos de Lima y Callao

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Seguridad Hoy vence el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao

Este viernes, 10 de enero, vence el estado de emergencia decretado por el Ejecutivo en 14 distritos de Lima y Callao, tras una prórroga de 45 días, que buscaba combatir la criminalidad, la ola de extorsiones y sicariato en la capital.

Con esta medida, la Policía Nacional del Perú (PNP) se encargaba de mantener el orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los vecinos de estas zonas han mostrado su decepción y descontento con los resultados.

Un equipo de RPP llegó al distrito del Rímac y conversó con residentes, que advirtieron que la medida "no ha funcionado", debido a que se siguen reportando hechos de violencia e inseguridad ciudadana.

"No, todo sigue igual. Los robos, asaltos. Solo en la avenida principal vi presencia de personal de las Fuerzas Armadas", dijo un vecino a nuestra reportera.

"No, yo creo que no. No funcionó, siguen los asesinatos, el sicariato, cobro de cupos en el mercado durante todos estos meses del estado de emergencia", agregó otra vecina de la zona.

Decreto de Estado de Emergencia

El pasado 26 de noviembre, el Gobierno de Dina Boluarte decidió ampliar el Estado de Emergencia por 45 días más en los 14 distritos donde regía la medida originalmente.

Los distritos bajo este régimen son Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador en Lima Metropolitana. Además de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.

Tras la finalización de esta medida, la Policía Nacional deberá presentar al titular del Ministerio del Interior, en un plazo de cinco días, un informe detallado de las acciones realizadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos.