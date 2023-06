Manchay: niño de ocho años se encuentra delicado tras ser atropellado por un patrullero policial

Seguridad "Tiene una fractura en el maxilar", dijo la madre del menor herido

Manchay: Menor se encuentra delicado tras ser atropellado por patrullero | Fuente: RPP

Un niño de ocho años continúa internado en un hospital tras ser atropellado por un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la Comisaría de Manchay, en la avenida Víctor Malasquez, en el distrito limeño de Pachacámac.

Según Hermelinda Jerí, madre del niño, su hijo presenta una fractura en la mandíbula y ha perdido cinco dientes.

El menor en un principio fue trasladado al Hospital Carlos Alcántara, en La Molina; pero debido a la gravedad de las lesiones tuvo que ser derivado al Hospital Edgardo Rebagliati.

Hermelinda Jerí denunció que los policías que atropellaron a su hijo iban a excesiva velocidad, según la información brindada por los testigos.

"Tiene una fractura en el maxilar"

Además, la madre de familia mostró un video donde el patrullero de Manchay no pudo frenar a tiempo y termina embistiendo al escolar que iba acompañado de su tío.

"Está en el Hospital Rebagliati y no me dicen exactamente qué cosa tiene, pero tiene una fractura en el maxilar eso es lo que me han dicho los doctores del Alcántara y también parece que son cinco dientes que se han caído, ayer se cayó uno. Está vomitando, le van a tomar otra fotografía y por favor quisiera que me ayude el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer ya que la policía no se han acercado, no me han dicho nada y no me han brindado ningún apoyo. Yo soy madre soltera, tengo dos menores y el mayorcito es el que está aquí", dijo.

Hermelinda Jerí pide realizar una investigación rigurosa del accidente con su hijo porque según a narrado a RPP Noticias fueron los propios policías, que iban a bordo del patrullero, quienes terminan llenando los datos de la denuncia que involucra al vehículo del accidente y solamente habían anotado que iban a menos de 30 kilómetros por hora en una zona en la que transitan escolares. Sin embargo, hay testigos que declaran que iban a mayor velocidad.