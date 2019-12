McDonald’s: Madre de una de las víctimas denuncia que nadie se ha comunicado con ella

McDonald's de Pueblo Libre | Fuente: RPP Noticias

Este último domingo, dos trabajadores de un local de McDonald’s ubicado en el cruce de las avenidas La Marina con Universitaria, en Pueblo Libre, fallecieron cuando realizaban sus labores de limpieza.

De acuerdo con el parte policial, Gabriel Campos Zapata (19) y Alexandra Porras Inga (18), quienes eran pareja, habrían fallecido al instante luego de recibir una descarga eléctrica cuando manipulaban la máquina de gaseosas.

Mientras las investigaciones del caso continúan, el operador de McDonald’s en el Perú, Arcos Dorados, comunicó que se encuentran trabajando para determinar los detalles de lo ocurrido. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados hasta la morgue.

“Desde Arcos Dorados queremos expresar nuestro profundo dolor por el fallecimiento de nuestros colaboradores. Acompañamos y apoyamos a las familias en esta difícil situación. Estamos trabajando para que se determinen los detalles de lo que sucedió y aportaremos con todo lo que se necesario en la investigación”, explicaron.

Asimismo, en un comunicado, McDonald’s también se pronunció sobre lo sucedido, y aseguró que están brindando el apoyo necesario a las familias de las víctimas. No obstante, la madre de Alexandra Porras asegura que, hasta el momento, nadie se ha comunicado con ella para darle detalles sobre lo ocurrido.

“No me han dicho nada, yo necesito saber qué es lo que ha pasado. Nadie me da una explicación exacta. Esto no es por hacerle daño a nadie, solo por mi tranquilidad necesito saberlo por favor”, explicó Joanna Inga en declaraciones a RPP Noticias.

Asimismo, personal de la Municipalidad de Pueblo Libre clausuró el local por no cumplir con las medidas de seguridad establecidas. “De todas maneras tiene que haber una investigación”, dijo, evidentemente afectado, el tío de Alexandra en declaraciones a TV Perú.