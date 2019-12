McDonald’s pondrá a la venta su primer menú vegano

“Hay una demanda creciente de comida vegana y es fantástico que McDonald's atienda las necesidades de sus clientes” explicó Lynne Elliot, jefa ejecutiva de la Sociedad Vegetariana. | Fuente: Flickr

La cadena internacional de comida rápida McDonald’s ha anunciado que lanzará su primer menú vegano para enero del 2020. Los nuevos “Veggie Dippers” han sido aprobados por la Asociación Vegana y prometen un buen sabor.

Esta nueva adición a la carta de McDonald’s está hecha a base de pimientos rojos, arroz, tomate, pesto y lentejas envueltas en pan rallado “ligero y crujiente”. Un vocero de la cadena de comida confirmó a The Independent que tanto los ingredientes como el proceso de cocción han sido certificados por la Sociedad Vegana, para asegurar que no haya riesgo de contaminación con otros productos no veganos.

Las papas fritas que acompañarán a los "Veggie Dippers" también serán veganas, y se ofrecerán opciones a las tradicionales gaseosas y salsas, por un precio base de 4.99 libras, dependiendo de cuántas adiciones se hagan.

Estos dippers también podrán ser adquiridos como parte de la “Cajita feliz”, que incluirá dos dippers, una guarnición de vegetales, frutas o papas veganas; agua o un jugo de frutas a solo 2.99 libras. Este nuevo alimento también podría comprarse por unidades: la bolsa más pequeña a 3.29 libras.

El gerente de marketing de McDonald’s en el Reino Unido e Irlanda, Thomas O’Neill, aseguró que en los últimos 12 meses se ha observado un aumento de 80% de personas que ordenan opciones vegetarianas en McDonald’s. “Es tiempo para la famosa marca de lanzar los Dippers para los clientes veganos. Los 'Veggie Dippers' son una deliciosa adición a nuestro menú y estamos esperando una buena reacción de los clientes”, comentó.