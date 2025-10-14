Últimas Noticias
Menor de 16 años falleció al recibir descarga eléctrica en Villa El Salvador

A la vivienda de la menor llegaron varios vecinos, que dijeron brindarían su apoyo a la familia afectada.
A la vivienda de la menor llegaron varios vecinos, que dijeron brindarían su apoyo a la familia afectada. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

De acuerdo con información preliminar, la menor estaba utilizando su teléfono celular mientras estaba cargando. Realizaba coordinaciones para una colecta en beneficio de uno de sus compañeros, cuya vivienda resultó afectada en el incendio de San Juan de Miraflores.

Una menor de 16 años, que cursaba el quinto de secundaria en una institución educativa de Villa El Salvador, falleció este lunes en su vivienda tras recibir una descarga eléctrica.

De acuerdo con información preliminar, la menor de nacionalidad venezolana realizaba coordinaciones por su teléfono, que estaba cargando, para una colecta a favor de uno de los compañeros de su colegio Perú-Estados Unidos, que resultó damnificado del incendio en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores.

El hecho ocurrió en el inmueble del sector 1-grupo 23 de dicha jurisdicción y hasta el lugar llegaron varios vecinos de la familia que expresaron su apoyo a la familia extranjera, que hace poco llegó a la zona.

“Ha estado manipulando el celular con el cargador conectado y ha salido una descarga. Es lo único que sabemos, ella estaba en el quinto de secundaria del colegio Perú-Estados Unidos, acá en Micaela Bastidas. Son venezolanos y alquilaban acá”, indicó una vecina a RPP.

“Ella venía coordinando para el apoyo, porque hay un alumno del colegio que su casa ha sido afectada también y estaban coordinando”, añadió otra.

Hasta el lugar llegaron peritos de Criminalística, efectivos de la Policía Nacional del Perú y el fiscal de turno para autorizar el levantamiento del cuerpo de la menor.

La familia ha evitado brindar declaraciones sobre este hecho y el caso ha quedado en investigación de la Policía local.

A cinco meses de la elección del Papa, ¿cómo recuerdan los chiclayanos ese emotivo momento?

El 8 de octubre se cumplieron cinco meses desde que Robert Prevost fue elegido como el Papa León XIV. Una persona que estuvo entregada a su devoción y cariño a Lambayeque. Hoy, sus fieles chiclayanos lo recuerdan con cariño. Escuchemos el informe elaborado por Henry Urpeque.
