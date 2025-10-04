VES: detienen a delincuentes que iban a entregar stickers extorsivos a conductores de transporte público

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Nacional, a través de la División de Emergencias Sur, desarticuló una banda criminal presuntamente vinculada a delitos de extorsión, microcomercialización de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego, en la intersección de las avenidas María Reiche y Pastor Sevilla, en el distrito limeño de Villa El Salvador (VES).

Gracias a un trabajo de inteligencia, los agentes policiales intervinieron a tres presuntos integrantes de la banda, quienes pretendían reunir a los conductores de una empresa de transporte público para entregarles stickers e identificar a aquellos choferes que pagaban la cuota extorsiva.

Uno de los intervenidos, al ver la presencia policial, arrojó una bolsa con el material, pero todos sus movimientos habían quedado registrados, por lo que él y sus cómplices fueron detenidos en flagrancia.

¿Se conoce la identidad de los detenidos?

Los detenidos fueron identificados como José Luis Montenegro Andrés (37), Omar Soto Luna (46) y César Augusto Larrea Chagua (43).

Durante la intervención, los agentes policiales incautaron un arma de fuego falsa, dos celulares, dinero en efectivo, un USB y cuatro municiones.

Los intervenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.