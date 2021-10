Los bomberos tardaron más de tres horas en apagar el fuego. | Fuente: RPP Noticias

Esta madrugada se registró un incendio al interior de una vivienda, ubicada en la manzana F del Lote 2 del Asentamiento Humano Cruz de Motupe, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El siniestro ocasionó la muerte de un menor de seis años, quien no logró salir de la vivienda cuando las llamas empezaron. Sus tres hermanas sí pudieron salir con vida.

Fue necesaria la presencia de cinco unidades del cuerpo de bomberos, que luego de más de tres horas lograron apagar este incendio en dicho inmueble, en donde se almacenaba material reciclable, lo que provocó que las llamas se intensifiquen.

“La niña vive acá y ella se dio cuenta. Yo bajé corriendo para que salgan los niños pero ya no se podía entrar porque todo estaba lleno de humo. La dueña no estaba, solamente los niños. Ellos no tienen luz, estaban con la vela. La señora siempre amontona basura y toda la vida le digo que no tenga”, dijo Sabina Choque, una de las vecinas, a RPP Noticias.

Por su parte, Olga Quispe, otra de las vecinas, señaló que los pequeños se encontraban dormidos cuando la vela se cayó al suelo. “Ahí es donde se ha incendiado. Las tres chiquitas se han salvado pero el chiquito no quiso saltar”, indicó.

BOMBEROS CONTROLAN EL INCENDIO

Los bomberos ya han controlado el fuego, luego de confirmar el hallazgo del cuerpo del menor de seis años en la habitación del fondo del inmueble de 120 metros cuadrados. Por el momento se están encargando de enfriar las estructuras antes de retirarse.

La madre de los menores, Magaly Clemente, llegó hasta el lugar y se encuentra ahora siendo estabilizada al interior de una ambulancia junto con su madre, Criselda Jara, luego de enterarse de la muerte del pequeño. Ella se encontraba trabajando en un mercado, en donde se encarga de filetear pescado.

La familia no tenía servicio eléctrico, es por eso que se alumbraba con velas. La presencia de calumnias, cartón prensado y muebles viejos dificultó el trabajo de los bomberos.

