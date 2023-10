Abel Valdivia aseguró que mató accidentalmente a periodista: "No tuve intención de disparar"

Abel Valdivia, principal sospechoso del asesinato del productor audiovisual Christiam Enrique Tirado, reconoció en declaraciones exclusivas a RPP Noticias que cometió el crimen de manera accidental, porque tenía la intención de proteger a su hermano.

"Estaba que lo cortaba a mi hermano a la altura del cuello. Me asusté, estaba aturdido por el golpe de codo en el rostro. Por eso mismo

me resbalo. La persona agarra y empieza a agredir a mi hermano con el cuchillo. Yo no tuve intención de disparar, simplemente quise detener la agresión, porque pensé que iban a matar a mi hermano. Se me salió el disparo", expresó.

Abel Valdivia contó también que fue invitado a la fiesta por el excongresista Paul García y recalcó que solo quiso proteger a su familiar. Además, dijo temer por su vida y su hija.

"Yo no fui con ninguna intención de provocar algún tipo de suceso, accidente o catástrofe como la que se ha dado. Al momento de retirarnos yo no peleé con nadie, yo no conocí a nadie en ese lugar. Al momento de retirarnos alguien me agrede en el rostro y luego mi hermano sale en mi defensa... Por mi familia, por mi hija que es una bebé. Ella me necesita también porque ella es lo único que depende de mi, de mi trabajo. Pido por favor a los fiscales y jueces que vean en realidad todo como fue", puntualizó.

Prisión preventiva

El Poder Judicial le dictó 18 meses de prisión preventiva su contra por las investigaciones que se le siguen tras la muerte del productor audiovisual Christiam Enrique Tirado en una fiesta a la que también asistió la tercera vicepresidenta del Congreso Rosselli Amuruz.

La magistrada Luya Mendez desestimó los argumentos de la defensa legal de Abel Valdivia para que se rechazara el requerimiento fiscal y se impusiera a su defendido comparecencia con restricciones bajo el argumento que los hechos esta vinculados a un caso de legítima defensa.

Abel Valdivia Montoya salió del país el último primero de octubre rumbo a Colombia y recientemente fue capturado por agentes policiales de Interpol en Rusia, según informó el ministro del Interior, Vicente Romero.