Lima Airport Partners sobre crisis en aeropuerto: "Llama la atención que hoy no se activara la segunda pista"

Lima Aeropuerto Jorge Chávez: LAP cuestiona a Corpac por demoras en activar la segunda pista

Rosa Espinoza, gerenta de reputación de Lima Airport Partners, manifestó este domingo que la empresa Corpac ha tenido la oportunidad de habilitar la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez para permitir que salgan vuelos. Sin embargo, lamentó que ello no haya sucedido.

"La segunda pista ya está operativa, ahorita el tema es que Corpac ha hecho una observación sobre los vidrios de la pista; sin embargo, para vuelos de salida está operativa, no hay ningún tipo de restricción por lo cual sí llama la atención que hoy no se activara la segunda pista por lo menos para los vuelos de salida", expresó en el programa 'La Rotativa del Aire Domingo' de RPP.

La vocera de LAP precisó que el fallo en las luces de la pista de aterrizaje inició desde las 6 de la tarde y el problema se debe al cableado. En ese sentido, cuestionó que Corpac hiciera algunas observaciones que impiden el uso de la otra pista.

"Lo que Corpac manifiesta es que hay doble visión en las luces; sin embargo, es necesario aclarar que una torre no solo funciona de manera visual porque para eso existen los sistemas de navegación. Ese tema que manifiestan sobre la doble visión debería ser cubierto por sistemas de aeronavegación, no debería ser un problema... Corpac ha podido utilizar la segunda pista para operar los vuelos de salida, pero esto no ha sucedido", añadió.

Por último, Espinoza remarcó que las aerolíneas que trasladan a sus pasajeros a aeropuertos alternos están obligados a traerlos para Lima, pero pidió a los pasajeros "tener paciencia".

"Les pedimos paciencia porque se van a tener que reprogramar todos los vuelos que han sido cancelados para que les puedan dar una nueva fecha, una nueva hora. Tenemos 37 vuelos reruteados y 47 cancelados de salida", indicó.

Corpac explica el no usar segunda pista

José Luis Barrios, presidente de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac), indicó este domingo que la segunda pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no está operativa porque realizaron una observación a Lima Airport Partners (LAP) de que las lunas de la torre de control reflejaban la luz durante la noche.

"No significa que no sirvan esas lunas, o sea ahora por esta emergencia sí las podemos habilitar, pero para operaciones diarias y cotidianas ahí sí van a tener problemas. Entonces por eso es que se está haciendo la evaluación de este cambio de lunas. Hemos medido el riesgo operacional y como les digo, en lo principal que pensamos es en la seguridad de nuestros pasajeros y los vuelos", sostuvo.

Sobre las causas del desperfecto en la pista de aterrizaje principal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el presidente de Corpac indicó que los técnicos detectaron que la caída del sistema se produjo por un corto circuito.