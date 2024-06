Congreso citó para este lunes al presidente de Corpac por suspensión de vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez

El congresista Wilson Soto, presidente de la Comisión de Defensa al Consumidor del Parlamento, informó que ha citado para este lunes 3 de junio a José Luis Barrios, presidente de Corpac, encargada de administrar el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, para que dé las explicaciones de la suspensión temporal de las salidas y llegadas de vuelos por fallas técnicas.

Durante una visita a este terminal aéreo, el legislador señaló que se tuvo que comunicar vía telefónica con el presidente de Corpac, a quien le hizo saber su malestar respecto a que "cada cierto tiempo" ocurran problemas en un aeropuerto Internacional, además de convocarlo a la comisión parlamentaria que dirige para que informe sobre lo ocurrido.

"¿Cómo estamos dando el ejemplo al mundo? No puede ser posible, por eso le he dado mi enérgico rechazo por cómo está manejando Corpac el aeropuerto Jorge Chávez. Le he dicho hace unos instantes al presidente de Corpac que mañana que venga a la comisión para que dé las explicaciones del caso. Mañana él tiene que ir a la comisión", declaró.

Fallo ocurrió por corto circuito

Sobre las causas del desperfecto en la pista de aterrizaje principal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el presidente de Corpac indicó en RPP que los técnicos detectaron que la caída del sistema se produjo por un corto circuito.

Asimismo, descartó que se haya tratado de una falla en los equipos y dijo que los técnicos ya revisan el cableado para poder resolver esta situación.

“Lo que acá hemos tratado de tomar primero es la seguridad de los pasajeros, la seguridad de los vuelos. Eso es lo más importante para nosotros por eso se han tomado las acciones rápidas y aparte levantar el problema, lo más seguro posible”, indicó.