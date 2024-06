Pasajeros continúan esperando la reprogramación de sus vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez

Los problemas de iluminación en la pista de aterrizaje en el aeropuerto internacional Jorge Chávez ya se solucionaron, pero la situación que afrontan los pasajeros aún no tienen fin pues carecen de información sobre la reprogramación de sus vuelos.

Un equipo de RPP se encuentra en el principal terminal aéreo del país para recoger testimonios de las personas, quienes han debido dormir en el piso desde ayer esperando que se de luz verde a los viajes.

Turistas extranjeros han podido conseguir vuelos de retorno a sus países, pero el problema se daría en los viajes nacionales pues las demoras continúan incluso después de superados las fallas técnicas en el aeropuerto.

Una pasajera, llamada Dora Benavides, contó a RPP que llegó a Lima desde Cuzco por un tema de trabajo y debía volver hoy a la ciudad imperial, pero indicó que la aerolínea le reprogramó su viaje para el martes en la mañana.

"No tengo acá donde quedarme y prácticamente la noche la pasé aquí. Nos han dicho que esperemos un par de horas para que reprogramen su viaje, nos han hecho esperar toda la mañana y nada", manifestó.

Otra pasajera, Socorro Tenesoa, denunció maltratos hacia su madre por parte de la aerolínea que debía trasladarla a Iquitos. Además, dijo que nadie les da información sobre su reprogramación.

"Me han reprogramado para hoy, me vuelven a programar y cuando voy al counter me dicen que no (puedo viajar) porque mi QR no lo han actualizado y me dicen que venga 'por si acaso' a las 8 pm para que se me reprograme", contó.

RPP continúa recogiendo las denuncias de los pasajeros que siguen en el aeropuerto esperando por sus vuelos | Fuente: RPP/Jacqueline Meza

Vuelos se reiniciaron a las 5 A.M.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó a la ciudadanía que ya se reiniciaron los vuelos en el Aeropuerto Jorge Chávez luego de que se reportara una falla en el sistema de luces en la pista de aterrizaje desde las 7.00 p. m. del domingo.

"Informamos a la ciudadanía que se reiniciaron los vuelos en el Aeropuerto Jorge Chávez. Ya aterrizó el primer vuelo proveniente de Madrid a Lima", se puede leer en la cuenta de X del MTC.

Corpac, empresa que administra el sistema de luces de borda de pista, comunicó que ya se ha logrado superar el impase y los vuelos se retomarán de acuerdo a lo establecido por cada aerolínea.

El congresista de Acción Popular y presidente Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto, señaló que el fallo del sistema de luces en la pista de aterrizaje principal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez afectó esta madrugada a un total de 8 mil 500 pasajeros.

En declaraciones a RPP, Soto confirmó que un total de 128 vuelos fueron cancelados y 31 fueron cambiados de ruta. Además, mencionó que los vuelos internacionales fueron redirigidos a Quito y Santiago.