Varios viajeros que tenían planeado conocer el interior del país o visitar a sus familiares por Semana Santa se han visto afectados tras la huelga que anunciaron los controladores aéreos de Córpac.

RPP Noticias llegó hasta el aeropuerto Jorge Chávez y corroboró a un gran grupo de personas aguardando en los exteriores de la puerta de embarcaciones por una respuesta por parte de las aerolíneas ya que sus vuelos han sido cancelados.

“Me dirijo a Cusco. He estado esperando para verme con mi familia y me entero de que los vuelos están cancelados. Nosotros no tenemos nada que ver con esto y tampoco tengo donde quedarme. Nadie nos dice a qué hora vamos a salir y queremos respuestas”, expresó Beatriz Huamán, una de las afectadas.

Por otro lado, viajeros internacionales que buscaban hacer turismo en nuestro país por estos feriados contaron que ellos llegaron a volar a la ciudad de Cusco, pero que el avión tuvo que regresarse a Lima.

“Este fin de semana quise conocer Cusco, pero lamentablemente cuándo ya habíamos aterrizado, nos dijeron que íbamos a regresar. Yo soy de República Dominicana y nuestro sueño era conocer esa ciudad”, contó Juan Francisco de Jesús, quien continúa aguardando con su familia por una respuesta.

Mientras, Víctor Zavaleta, presidente de los controladores aéreos de tránsito no se encontraba en el aeropuerto, sino que se constató que este se encontraba reunido con sus compañeros en la oficina sindical. Este señaló que se reunirá con representantes de la presidencia para solucionar sus demandas.

Inconvenientes

La aerolínea Latam Airlines anunció a través de un comunicado que debido al paro de controladores aéreos algunos vuelos han sido afectados y cancelados.

Tal como se puede ver en la lista de vuelos, varias salidas con destino a Cusco y Trujillo han sido canceladas. Para dar solución a los pasajeros afectado, Latam indicó que estará ofreciendo flexibilidades para cambios y devoluciones sin ningún tipo de penalidad.

"Recomendamos a todos nuestros pasajeros que se mantengan informados sobre el estado de sus vuelos en latam.com", agregó la aerolínea.

Finalmente, la compañía lamentó "los inconvenientes que esta situación ha causado a sus pasajeros y destaca su compromiso con la conectividad del país".