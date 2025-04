Una familia que viajaba a un matrimonio en Chile pasó la noche en pasillo del Jorge Chávez por retraso de vuelos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

RPP llegó desde temprano al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para ver el panorama actual tras el reporte de fallas del radar que afectaron a 20 vuelos (17 nacionales y 3 internacionales). Si bien los vuelos ya se han restablecido sin problemas, todavía hay familias que se encuentran durmiendo en los alrededores del aeropuerto, incluso sobre sus mochilas, a la espera de respuestas.

Es el caso de una familia proveniente desde Chiclayo. Rosalina Vásquez, contó a RPP que tenía programado un vuelo hacia Chile por la madrugada de este martes por un matrimonio, pero que le han comunicado que el vuelo sería a las tres de la tarde. Y por eso, se encuentran cerca a la puerta del embarque sobre sus mochilas.

"Nuestro vuelo era a las 5:23 a.m. y nos engañaron. Hemos llegado a Lima a la 1 de la madrugada y estoy durmiendo con mis nietos de 4 y 11 años. Hasta ahora no sabemos a qué hora será nuestro vuelo. No nos han dicho ni explicado, ahora queremos que nos confirmen nuestro vuelo, sino que nos devuelvan nuestro dinero. Necesitamos estar en Chile urgente porque tenemos un matrimonio", declaró a RPP.

En esa línea, precisó que tenían que haber llegado a Lima ayer por la tarde, pero tras el reporte de fallos en el Jorge Chávez llegaron recién a la una de la mañana de este martes 29 de abril.

Situación en el aeropuerto

Corpac descartó que el problema “se haya tratado de una falla en el sistema de radar”, como -anteriormente- reportó el terminar aéreo en sus redes sociales. En ese sentido, señaló que el contratiempo estuvo relacionado con los sistemas de comunicación en el aeropuerto y que el servicio fue restablecido 62 minutos después.

Por su parte, Bitel informó que detectó “una afectación en” su “sistema causada por un acto de sabotaje externo”, tras realizar las primeras verificaciones en el servicio de transmisión que le proporcionan al Aeropuerto Jorge Chávez.