Carlos Cipión hizo esta denuncia a través del Rotafono. | Fuente: RPP

El señor Carlos Cipión, de 50 años, denunció que no puede realizar el retiro de parte de su fondo pensionario en la AFP Integra, debido a que en el sistema figura como fallecido.

A través del Rotafono, el hombre contó que el pasado 31 de mayo solicitó el retiro de cuatro UIT (unidades impositivas tributarias) de su fondo, solicitud que fue rechazada el 24 de junio.

Según su versión, su AFP le indicó en una carta que en el sistema figura como fallecido, motivo por el cual no puede hacer efectivo el cobro.

Carlos Cipión contó que acudió al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), donde comprobó que figura en el padrón como vivo y que no hay ningún acta de defunción a su nombre.

“La AFP me manda un correo explicándome que mi solicitud había sido rechazada por el tema de que estaba fallecido. Me sorprendí porque yo fallecido no estoy”, señaló.

“Fui a Reniec a averiguar, porque ahora con tantas estafas uno nunca sabe. En Reniec me dieron un formulario en el que aparezco como vivo. Obviamente lo estoy”, agregó.

Teme sufrir una estafa

Carlos Cipión aseguró que presentó la documentación entregada por Reniec a su AFP y volvió a hacer la solicitud de retiro de parte de sus fondos. Sin embargo, denunció que el 20 de julio le respondieron que en el sistema continúa figurando como fallecido.

El señor se mostró preocupado por esta situación, ya que teme ser víctima de una estafa o una suplantación y que personas extrañas terminen cobrando el dinero de su fondo.



