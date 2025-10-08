Últimas Noticias
Agua Marina: Tres miembros de la agrupación resultaron heridos tras balacera en un concierto que daban en Chorrillos

Agua Marina: Reportan balacera durante concierto de la agrupación en el Circulo Militar de Chorrillos
La Policía Nacional realiza las investigaciones del caso y anunció que se activó un plan cerco para encontrar a los responsables.

Momentos en que el público intenta huir del lugar luego de los disparos que se dieron en pleno concierto. | Fuente: Difusión

La agrupación de cumbia Agua Marina fue víctima de un ataque armado la noche de este miércoles cuando daba un concierto en el Círculo Militar sede Tarapacá de Chorrillos. Al menos tres de sus integrantes habrían resultado heridos.

De acuerdo a videos que circulan en redes sociales, la orquesta interpretaba una de sus canciones cuando se escuchó una ráfaga de disparos, generándose un caos general en el recinto.

La Policía Nacional informó por sus redes sociales que han activado el plan cerco para que se pueda capturar a los responsables de este hecho.

Todavía se desconoce el estado de salud de los integrantes heridos. Mientras tanto, algunas agrupaciones de cumbia han emitido pronunciamientos en sus redes sociales expresando su solidaridad tras lo sucedido. 

