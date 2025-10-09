Luis Quiroga Querevalú gravemente herido tras ataque armado contra Agua Marina, informó la Policía Nacional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un ataque armado registrado la noche del miércoles durante un concierto de la reconocida orquesta Agua Marina en Chorrillos dejó al menos cuatro personas heridas, entre ellos tres miembros de la agrupación y un sonidista, según informó el general PNP, Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima.

De acuerdo con las primeras investigaciones, dos sujetos a bordo de una moto lineal dispararon desde la parte posterior del escenario, donde no se había previsto ninguna medida de seguridad ni evaluación de riesgos.

Entre los heridos se encuentran los hermanos Manuel y Luis Quiroga Querevalú, integrantes de la orquesta. Luis Quiroga, quien recibió tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax, permanece en estado delicado.

Los otros heridos, mencionó el alto mando policial, son el baterista y el sonidista de la agrupación, ambos fuera de peligro.

Asimismo, confirmó que en el lugar se hallaron al menos 23 casquillos de bala y que el evento no contaba con garantías ni autorización para realizarse como espectáculo público.

“Lo que sí le puedo manifestar en estos momentos es que, en el cruce de información, la Oficina Nacional del Gobierno Interior, que es la que otorga las garantías para estos eventos, no ha otorgado la resolución de garantías”, manifestó.

“De un cruce preliminar con la municipalidad [de Chorrillo], tampoco han otorgado la autorización para un evento público”, añadió.

Finalmente, informó que las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones serán solicitadas formalmente para contribuir con las investigaciones y que por el momento, la Policía Nacional activó un plan cerco para intentar identificar y capturar a los atacantes

Balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos dejó al menos cuatro heridos. | Fuente: RPP