Alarma en Independencia por gran llamarada en plena vía pública: se habría originado por cortocircuito subterráneo

Las cámaras de seguridad captaron cuando comenzó a salir humo del suelo, tras lo cual se produjo una gran llamarada, que afortunadamente no dejó heridos ni víctimas mortales.

Los vecinos del pasaje Colquepata, en el distrito de Independencia, se encuentran atemorizados, luego de que se produzca una gran llamarada en plena vía pública.

Las cámaras de seguridad captaron cuando comenzó a salir humo del suelo, tras lo cual se encendió una chispa y se produjo el fuego.

“El chico vino y le zampó (echó) un poco de arena, después otro vecino vino y otro arena (sic); y proseguía y seguía. Y salía el humo y humo, y se llenó todo”, comentó una vecina, visiblemente nerviosa.

“Como dos horas y media (duró el fuego), porque se apagaba y se prendía. Y hacía un ruido como que iba a estallar”, añadió.

El incidente afortunadamente no dejó heridos ni víctimas mortales, pero ha causado gran preocupación entre los vecinos.

Según los residentes, se trató de un cortocircuito en el cableado subterráneo; por lo que hicieron un llamado a la empresa de energía eléctrica de la jurisdicción para que tome cartas en el asunto.

Apagón en Tahuantinsuyo

Los vecinos aseguraron que el cortocircuito ha provocado un apagón general en la segunda zona de Tahuantinsuyo, con aproximadamente cien familias afectadas.

De acuerdo con una residente, han llamado a la empresa de energía eléctrica de la jurisdicción, pero aún no obtienen una solución al problema.

“Me piden otra vez los datos, me piden el código de suministro, cuál es la incidencia que ha pasado. Me dicen que no tienen nada registrado”, se quejó.

La empresa que brinda energía eléctrica a Independencia envió personal técnico a la zona, pero ya se ha marchado, según los vecinos.

Los trabajadores les han informado que se tiene que abrir una gran zanja para retirar el cable quemado producto del cortocircuito.

Sin embargo, al cierre de esta nota, esto no ocurre, reportaron los vecinos.