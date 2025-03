Alberto Jordan, asesor en seguridad ciudadana de la MML, pide que se defina "de una vez" la ley de 'Terrorismo urbano'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La seguridad ciudadana sigue en debate en cuanto a los mecanismos a aplicar para combatir la criminalidad, extorsión y sicariato que acecha el Perú a nivel nacional. Uno de los temas que se han tocado -y debatido los tres poderes del Estado- es el Proyecto de Ley N° 9085, presentado por el Ejecutivo en octubre del año pasado, que estipula la incorporación de la figura de terrorismo urbano al Código Penal.

Alberto Jordan, asesor en seguridad ciudadana para la Municipalidad de Lima, se mostró a favor de esta medida en entrevista en Ampliación de Noticias de RPP. Indicó que esta medida permitiría a la Policía una mejora en sus labores de investigación ante casos de criminalidad.

"La PNP tiene 48 horas para investigar y correr. No tenemos buenos laboratorios de criminalística a nivel nacional. Si se da la ley tendremos 15 días donde la Policía podría coordinar. Nos tenemos que unir y la cadena de justicia debe terminar, felizmente, yendo a la cárcel", declaró.

Pese a conocerse la postura desde el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial sobre el tema, Jordan dijo que se debe "definir el problema que tenemos en la calle".

"Si no hay voluntad política, cada órgano de justicia va a proteger lo suyo y no se van a juntar. No hay una persona que nos una y no olvidemos de que cada uno es independiente. Por qué no le decimos al Tribunal (Constitucional) que de una vez defina la investigación preliminar. Por qué no estamos en una mesa pero en forma franca y decidida y decir basta porque están muriendo ciudadanos en la calle donde debemos unirnos", insistió.

Por otro lado, Jordan dijo que la salida del ministro Santiváñez no se debe a problemas con su gestión en el Ministerio del Interior, ya que - a su entender- realizó "cosas positivas" en materia de seguridad ciudadana.

"Yo considero que el ministro no es el problema. El tema de Santivañez fue de repente estar un poco más en defensa de la presidenta, pero también hizo cosas positivas a lo que era la seguridad ciudadana en el sentido de reforzar algunas unidades operativas después de apoyar a la Policía Nacional en un sueldo que era demasiado bajo y las cosas que van a venir que han anunciado y ojala sucedan", sostuvo en Ampliación de Noticias.









Debate sobre la ley de 'Terrorismo Urbano'

Cabe recordar que el pasado mes se llevó a cabo la Mesa Técnica del Congreso en donde se debatió el proyecto de ley sobre el 'Terrorismo Urbano', en donde el ahora exministro del Interior, Juan José Santiváñez indicó que dicha figura "resulta necesaria" porque la calificación de ese tipo penal "implica cuestiones más allá de tener una pena más elevada del delito", como la posibilidad de la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

"Algunos podrán decir que las penas ya están previstas en el Código Penal y que esto sería un cambio de nomenclatura. Esto no es cierto, porque el hecho de que una conducta sea calificada como terrorista implica un cambio del sistema, porque el delito ya no puede ser perseguido por un fiscal común, sino por un fiscal especializado en delitos de terrorismo […] Ya no lo va a juzgar un juez común, sino un juez especializado en delitos de terrorismo. El procurador que va a representar al Estado va a ser el procurador especializado en delitos de terrorismo. Y si es un cabecilla […], también puede ser enviado no a un penal cualquiera, sino a la DINOES o a la Base Naval, porque es delito de terrorismo", agregó.

En respuesta a lo dicho por el extitular del Mininter, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, consideró que su institución podría "revisar los elementos típicos que constituyen" la figura penal de terrorismo y que, en ese sentido, su posición no era contraria a incorporar otros elementos a la misma.

"Por eso es que mi posición no es en contra, consideramos que en muchas situaciones el Código Penal regula las figuras penales con bastante minuciosidad, respetando el principio de especialidad […] Podríamos considerar que la posibilidad de este análisis de la figura penal, que ya tenemos en el Código Penal, tiende a regular sus efectos sobre estos hechos que se están presentando, como fue el atentado contra el local del Ministerio Público en La Libertad", agregó.

Por otro lado, Jorge Rojas Yataco, asesor del depacho de la fiscal de la Nación, quien acudió a la sesión en representación suya, indicó que la propuesta del Ejecutivo "debe revisarse muy detenidamente", dado que busca "agravar las penas" sobre delitos que ya están "prescritos en el Código Penal".