Delia Espinoza dice que la PNP "no siempre comunica las detenciones" a la Fiscalía: "Hay errores en la Policía y deben admitirlo"

La fiscal de la nación Delia Espinoza, en entrevista con radio Santa Rosa, se pronunció respecto a lo señalado por Juan José Santiváñez y el general PNP Víctor Zanabria, comandante general de la Policía Nacional, sobre las cifras de detenidos en lo que va del año y el porcentaje de quienes estarían siendo liberados por el Ministerio Público.

Como se sabe, el último jueves, durante su exposición en el Congreso, el entonces ministro del Interior Juan José Santiváñez afirmó que, desde el 1 de enero hasta el 19 de marzo de 2025, se ha detenido a 91 907 personas, entre peruanos y extranjeros, pero que el 92 % de ellos fueron liberados y enfatizó en que no “fue por la Policía Nacional”.

“Como ya lo dijo un canal de televisión hace un par de días, solo en Lima, de todos los detenidos, 338 criminales, con demostrada participación en 167 bandas criminales, han sido liberados por la Fiscalía, no por el Ministerio del Interior”, resaltó.

Por su parte, Zanabria, en entrevista con RPP, dijo que, "en lo que va del año, solamente en flagrancia", hubo una cifra de más de 70 mil detenidos nacionales, y que la cifra expuesta por Santiváñez es resultado de la suma de "los detenidos en flagrancia, los requisitoriados y los detenidos extranjeros".

Espinoza: "La Policía no siempre nos comunica las detenciones"

Al respecto, la titular del Ministerio Público indicó que su institución tiene por ley, desde 1994, "un registro nacional de detenidos y sentenciados a pena privativa de la libertad" donde se registra "cada detención que se hace a nivel nacional". "Nosotros tenemos las cifras oficiales", resaltó.

"En la PNP, y eso lo hemos estado escuchando en diversos espacios con diversos actores como un general, un exministro y diversas personas vinculadas a la Policía exhibiendo diversos números: 73 mil y tantos, 89 mil, 90 mil, que se pongan de acuerdo, primero, ellos", señaló.

"Los 32 578 que nosotros, oficialmente, podemos exhibir y demostrar están en un registro que se llama RENADESPPLE, Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva […] Entonces, ¿quién está demostrando cifras reales y quién no? Ya la población sacará sus conclusiones", agregó.

Además, Espinoza Valenzuela subrayó que "no es que se libera a todos" los detenidos, sino que "se libera, primero, a los que son detenidos abusivamente, arbitrariamente, y sobre eso hay varios casos".

"Recordarán que hace unas semanas, hubo personas que fueron presentadas públicamente como supuestos extorsionadores y había resultado que eran personas honorables. Entonces, hay errores en la Policía también y deben admitirlo, porque nadie es perfecto", alegó.

"Hay también una calificación: la tercera parte de los detenidos por el delito de conducción en estado de ebriedad se acogen al principio de oportunidad, que es un mecanismo legal por el cual acepta el delito el detenido y paga una reparación civil para la sociedad [...] Nosotros podemos demostrar las cifras, pero ellos, ¿pueden demostrar?", añadió.

Asimismo, la fiscal de la nación aseveró que la Policía no siempre comunica al Ministerio Público las detenciones que hace, lo que también puede ser factor para explicar la disimilitud de las cifras presentadas por el Mininter y su institución.

"Hay un fenómeno que también, a veces, trae problemas: la Policía no siempre nos comunica las detenciones. Hay población que lo sabe, de que los dejan libres por x razones, no llegamos a conocer esas detenciones", señaló.

"Nosotros presumimos que ellos [la PNP] dan libertad, porque si no nos ponen a disposición a los 80 mil o 90 mil que dicen, porque nosotros recibimos y automáticamente lo ingresamos, porque desde el primer registro se genera el caso", añadió. Tampoco descartó que pudiera haber en la Policía un "mal registro, un registro duplicado, triplicado, erróneo".

Espinoza: "Hay errores en la Policía también y deben admitirlo, porque nadie es perfecto".Fuente: Andina

La fiscal de la nación también dijo que las detenciones en flagrancia son "una tercera parte, es la menor" del total de casos del Ministerio Público.

"En la cantidad de porcentaje respecto de las actuaciones, porque hoy en día, y a todos nos consta, la criminalidad se ha vuelto muy violenta. Casos de no flagrancia: extorsiones, sicariato. Algunos [casos de] sicariato, si es que hay suerte de que pase un policía por ahí y lo detenga, pero la gran mayoría son en no flagrancia, secuestros es no flagrancia", explicó.

Espinoza dice que dos carpetas fiscales contra la presidenta "no se tramitan" en el Congreso

En otro momento, la fiscal de la nación señaló que su institución sí está haciendo su trabajo en lo que respecta a las investigaciones contra la presidenta Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas sociales que iniciaron en diciembre de 2022 y se prolongaron hasta los primeros meses de 2023.

En esa línea, Espinoza señaló que los dos últimos fiscales de la nación presentaron sendas denuncias constitucionales contra la jefa de Estado, pero que estas no son abordadas por el Parlamento.

"Hay tres carpetas sobre estos hechos. Dos carpetas ya han sido formalizadas ante el Congreso, se ha presentado denuncias constitucionales por mis antecesores: la Dra. Benavides y el Dr. Villena. Hay una que ya estamos terminando, estamos dentro del plazo, y debemos estar culminando el próximo mes. No es que haya retraso. Lo que pasa es que esas dos primeras carpetas en el Congreso no se tramitan. ¿Quién se demora? La Fiscalía no se demora, tenemos plazos, cumplimos con los plazos, y cuando son [casos] complejos hay plazos", explicó.

Finalmente, indicó que se allanó dos veces la casa del censurado ministro Juan José Santiváñez porque se está investigando dos carpetas fiscales distintas.

"Son dos carpetas diferentes, no es el mismo caso. La primera fue el caso de su voz que, hasta el momento, el señor no ha querido brindar su voz para corroborar el audio con el señor Junior Izquierdo, y la segunda es con otra carpeta que se inició, que nos comunicó Eficcop, respecto a este presunto tráfico de influencias donde estarían involucrados algunos jueces, magistrados", puntualizó.