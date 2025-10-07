Alcalde de SJL cuestiona que el Gobierno postergue diálogo con transportistas hasta el 14 de octubre: “Es totalmente insensible”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jesús Maldonado criticó que la reunión entre representantes del Ejecutivo y los gremios de transportistas haya sido programada para el próximo 14 de octubre. | Fuente: RPP / Andina

El último lunes gremios de transportistas acataron un paro en protesta por la continuidad de asesinatos de conductores a manos de extorsionadores.

Los manifestantes amenazaron con extender la medida de fuerza hasta este martes; sin embargo, tras casi tres horas de conversaciones en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), representantes del Gobierno y gremios de transporte público de Lima y Callao firmaron un acta para evitar la ampliación.

Uno de los acuerdos a los que se llegó en la mencionada reunión fue instalar una mesa de trabajo el próximo martes 14 octubre, con participación de la presidencia del Consejo de Ministros y empresas de transporte, para abordar la problemática de manera integral que afecta al servicio de transporte urbano.

El alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Jesús Maldonado, criticó que la reunión entre representantes del Ejecutivo y los gremios de transportistas recién se lleve a cabo la próxima semana.

“Ayer los transportistas le han demostrado al Gobierno que realmente tienen los pantalones para detener esta ciudad y hay varias cosas que hay que anotar. Lo primero es que, sí tienen una capacidad de organización, sí tienen una legitimidad para salir a la calle, lo que no están teniendo es una respuesta inmediata de la presidenta Dina Boluarte, que los ha lanzado al día 14 recién para tener una reunión. La verdad que eso es totalmente insensible de su parte, lejos de las declaraciones desafortunadas que también ha tenido”, señaló el burgomaestre en Ampliación de Noticias.

“Estoy bastante fastidiado con las medidas de la PNP”

Asimismo, Jesús Maldonado criticó el accionar de algunos efectivos de la Policía Nacional para paralizar las manifestaciones. Y es que, un agente fue captado rompiendo el espejo retrovisor de una cúster en SJL.

“Yo estoy bastante fastidiado con las medidas y algunas acciones que ha tomado también la Policía Nacional, que no deberían hacerlo. Creo que también la institución tiene que poner de su parte para legitimizar un poco más su institución Y lo último que ha sucedido lo está alejando de eso. No hay razón para detener una movilización, una movilización legítima, una movilización pacífica, una movilización organizada y una movilización anunciada”, acotó.

En esa misma línea, la autoridad edil resaltó la participación de otros gremios, como los mototaxistas y bodegueros, quienes también se han visto afectados por los casos de extorsión, en las manifestaciones.

“Esto puede convertirse en una jornada mucho más complicada, porque ayer yo veía vecinos mototaxistas que también han salido, que no tienen la misma fuerza que tienen los gremios de transporte, porque los gremios de transporte, [con] tremendos vehículos, pueden tapar el distrito sin ningún problema. Eso no pueden hacer [los] bodegueros, eso no puede hacer la señora de la bodega, y eso no pueden hacer los mototaxistas. Pero sí pueden plegarse a esa misma consigna de llamar la atención al Gobierno”, concluyó.