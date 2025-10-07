“Todo normal”: la mayoría de empresas de transportes salió a circular este martes tras acuerdo con el Gobierno

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este es el panorama en Puente Nuevo, en el límite de los distritos San Juan de Lurigancho y El Agustino. | Fuente: RPP

La mayoría de empresas de transportes de Lima y Callao salió a circular este martes, 7 de octubre, tras el acuerdo alcanzado por los dirigentes de este gremio con representantes del Gobierno.

Un equipo de RPP llegó esta mañana al paradero de Puente Nuevo, en el límite de los distritos San Juan de Lurigancho y El Agustino; donde se observa una afluencia normal de buses, cústeres y combis de transporte público.

“Todo normal, gracias a Dios”, dijo escuetamente un transportista, quien informó que ha salido a laborar con normalidad, luego de que los dirigentes acordaran anoche levantar el paro anunciado para este martes.

En este concurrido paradero, no se observa aglomeración de personas y, según nuestros reporteros, los precios de los pasajes se han normalizado, luego de que en la víspera los transportistas aprovecharan la escasez de unidades, para cobrar hasta siete soles por viaje.

El paradero de Puente Nuevo cuenta, además, con resguardo policial, a fin de salvaguardar la seguridad de pasajeros y transportistas.

Este panorama dista sobremanera con lo visto ayer, lunes; cuando la gran mayoría de transportistas de Lima y Callao acató una paralización, exigiendo al Gobierno medidas concretas contra la inseguridad ciudadana, flagelo que está golpeando especialmente este gremio.



Acuerdo con el Gobierno

Como se recuerda, dirigentes transportistas acordaron anoche suspender el paro de transporte que tenían previsto extender hasta este martes, 7 de octubre, luego de llegar a una serie de acuerdos con representantes del Gobierno.

El jefe del Gabinete, Eduardo Arana, y Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte (CIT), fueron los encargados de dar la noticia en una conferencia de prensa en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ambos leyeron el acta en la que se establecieron los compromisos que deberá cumplir el Ejecutivo.

Entre los acuerdos, figura la instalación de una mesa de trabajo para el próximo martes, 14 de octubre, con la participación de la PCM y demás entidades públicas, para abordar la problemática de las extorsiones a las empresas de transporte.

Asimismo, según el acta, el Gobierno de Dina Boluarte se compromete a brindar el apoyo necesario a los conductores, cobradores y deudos de las víctimas que han dejado los últimos ataques de sicarios.

Otro punto que deberá cumplir el Ejecutivo es coordinar con el Ministerio Público y el Poder Judicial para la implementación de las Unidades de Flagrancia, así como el fortalecimiento del bloqueo de líneas celulares en centros penitenciarios.

Arana señaló que, en esta reunión con los transportistas, también estuvieron los titulares del MEF, Mininter y MTC.

