Alcalde de SJL: Municipio no pudo sancionar almacén clandestino donde se generó incendio porque es una vivienda

Álex Gonzáles, alcalde del distrito de San Juan de Lurigancho, informó la noche de este jueves que el municipio no pudo sancionar el inmueble donde se generó el incendio código 4, por almacenamiento clandestino de thinner, debido a que no cuentan con la facultad de ingresar a viviendas para imponer esta medida punitiva.

En declaraciones a Así somos de RPP Noticias, el alcalde indicó que existen reportes de fiscalización en la zona e incluso sanciones, pero no precisó de alguna medida en el local donde se generó el incendio. Según indicó, al ser una vivienda, el municipio no tiene facultad para aplicar las sanciones que corresponden.

“Nosotros no tenemos facultad para ingresar a viviendas, somos un país que tiene normas y procedimientos. Esta era aparentemente una vivienda. En una vivienda, cuando una autoridad municipal va a hacer la labor, la norma solo me permite intervenir en locales comerciales e industriales porque si no sería trasgredir lo que se llama el principio de la propiedad del hogar”, dijo.

No obstante, pidió que el Ministerio Público acompañe al municipio para que se pueda aplicar la sanción correspondiente por generar esta situación.

Denuncia de actividades clandestinas

Precisó que el incendio se produjo dentro de lo que “aparentaba ser una casa”; sin embargo, dentro del inmueble de tres pisos se almacenaba en la primera planta gran cantidad de barriles de thinner, mezclado con agua. Agregó que el titular del inmueble no tenía permiso para tener almacenado este producto.

“Quiero dejar en claro que este local no es una industria, no es un local que se dedique a actividades comerciales, es una casa de tres pisos cuyo titular es el señor Franklin Menias Flores Chagua, en la avenida El Bosque, El Pino 465. Aparentemente era una casa de tres pisos y era una actividad clandestina”, manifestó.

Atención a afectados

Añadió que hasta el momento el incendio ha dejado dos heridos, 60 viviendas afectadas y 300 personas damnificadas. Añadió que desde el inicio de la emergencia, el municipio realizó las labores de atención y que articularon con las autoridades para hacerle frente.

“Estamos poniendo esta noche, a disposición de nuestros vecinos, carpas, camas de campaña, evaluación médica y los alimentos y el agua que se les va a dar y la atención correspondiente. 300 vecinos son los aproximadamente los afectados”, indicó.

