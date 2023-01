Alcaldes de Ancón y Santa Rosa piden pronunciamiento del Gobierno sobre apertura de playas tras derrame de crudo

En comunicación con RPP Noticias, el alcalde de Ancón, Samuel Daza, acusó a la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) de no brindar una información clara sobre la calidad sanitaria de las playas de su distrito tras el derrame de petróleo que ocurrió en enero del 2022. "El 14 de diciembre, Digesa saca un comunicado diciendo que hay tres playas en condiciones de 'no afectadas', pero yendo al aplicativo 'Verano Saludable' nos damos con la sorpresa de que las tres playas dice 'no saludable'. Hay una incongruencia de Digesa en su mismo comunicado que nos pone en contra de los vecinos", explicó. En ese sentido, exigió a las autoridades pertinentes del gobierno que se pronuncien "de manera urgente" respecto a las condiciones exactas en las que se encuentra el mar, a fin de proteger la salud de las personas que se acercan a las playas.