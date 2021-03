Alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra. | Fuente: RPP Noticias

El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, declaró a su salida de la comisaría de su distrito, donde fue detenido tras denunciar a su esposa Sofía Franco por violencia familiar.

“Yo he sido el agraviado, yo he sido el denunciante, yo he venido en motu propio acá, a mí no me han enmarrocado”, expresó Paz de la Barra.

Asimismo, señaló que las contusiones de Sofía Franco son “porque ha sido enmarrocada dos veces, por resistencia a la autoridad, y por ese video que se ha propagado -lamentablemente- en donde se ve y se advierte un excesivo uso de la fuerza en su intervención”.



El burgomaestre consideró que no ha recibido un trato adecuado por parte de las autoridades y que la intención de su denuncia contra Sofía Franco es para que sirva de reflexión, pues aseguró que aunque no tenga una relación de pareja con ella, la apoyará “hasta las últimas consecuencias”.

“Lamentablemente, la ley no protege al hombre, ha habido luchas durante muchos años para que haya una equidad con la mujer en efecto, pero yo sí veo un trato desigual, no pueden detener a alguien que ha hecho una denuncia, que ha sido agredido. La denuncia que he hecho contra ella, espero que sea algo reflexivo, en el sentido de que las enfermedades de drogadicción, de alcoholismo, de ludopatía, espero que sean superadas”, sostuvo.

En otro momento, Álvaro Paz de la Barra comentó que está evaluando pedir la tenencia de su hijo, mientras que Sofia Franco permanece detenida en la comisaría por resistencia a la autoridad y por negarse a pasar por los exámenes toxicológicos.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Sirve la Ivermectina para prevenir o tratar la Covid-19?