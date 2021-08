Anciana de 98 años no puede cobrar su bono de 600 soles desde abril [VIDEO]

La señora Celina Requejo Marrufo está postrada en cama luego de sufrir una fractura de cadera. | Fuente: RPP

Los familiares de Celina Requejo Marrufo, de 98 años, denunciaron que desde abril no pueden cobrar el bono de 600 soles que otorgó el Gobierno a la población vulnerable durante la pandemia de la COVID-19.

A través del Rotafono, Vilma Cadenillas, hija de la anciana, indicó que su madre salió como beneficiaria del bono, por lo que el pasado 17 de abril acudieron a la agencia del Banco de la Nación ubicada en el centro comercial Plaza Norte para hacer efectivo el cobro.

Sin embargo, según su versión, en el banco le dijeron que no le correspondía cobrar el dinero en la agencia, sino que tenían que esperar en casa la visita de un Carrito Pagador. Sin embargo, hasta la fecha no han acudido a su casa a entregarles su bono.

“Tiene que esperar en su domicilio, nos dijeron. Estamos hasta esta fecha y no hay Carrito Pagador, no ha llegado. No van a decir que no estamos (en casa), porque siempre estamos, no salimos de acá”, comentó la mujer.

Anciana postrada

Celina Requejo Marrufo se encuentra postrada en una cama, ya que recientemente sufrió un accidente y se fracturó la cadera. Por ello, la anciana necesita con urgencia el dinero del bono, ya que su familia debe comprar medicinas y pañales.

La señora Vilma Cadenillas es el único sostén del hogar, ya que enviudó durante la pandemia. Por ello, hizo un llamado a las autoridades y a los gerentes del Banco de la Nación para que le permitan cobrar el bono.

“Pido, por favor, a los gerentes del Banco de la Nación que se pongan la mano en el corazón y que le den a mi mamá ese bono que le corresponde a ella. Mi mamá necesita urgente ese bono”, manifestó.

