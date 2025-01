Ancón: a tres años del derrame de petróleo, alcalde dice que "poco y nada" se ha hecho para rehabilitar playas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima A tres años del derrame de petróleo de Repsol, alcalde de Ancón dice que "poco y nada" se ha hecho para rehabilitar playas de su distrito

El alcalde de Ancón, Samuel Daza, aseguró que "poco o nada" se ha hecho en las playas de su distrito a tres años del derrame de petróleo de Repsol en el mar de Ventanilla y aseguró que la empresa "ha mentido a todos" al no haber presentado un plan de rehabilitación.

"A la fecha ese plan no ha sido aprobado, ese plan no se ha implementado, la OEFA se ha silenciado, al parecer ellos no tienen ni siquiera la certeza de lo que pasa en nuestra playa, sin embargo, nos han dejado en un abandono total", mencionó en diálogo con RPP.

Daza afirmó que las playas afectadas por el derrame del hidrocarburo en enero de 2022 no han sido rehabilitadas en su totalidad. En esa línea, exigió a Repsol que entregue las playas "en su estado original", pues se han visto afectados económicamente.

"Hemos aperturado todos los espacios para que los vecinos vengan aquí y encuentren algún espacio disponible, pero necesitamos de una vez por todas que el Ejecutivo conmine a Repsol a cumplir el acuerdo que tiene por este daño ecológico que ocurrió en las playas de Ventanilla y que nos afectó a nosotros", comentó.

El alcalde sostuvo que, hasta el momento, no ha recibido comunicación oficial de Repsol sobre las playas que ya fueron rehabilitadas ni sobre su plan de trabajo para este fin. Pese a ello, precisó que, durante los fines de semana, Ancón recibe a 70 mil veraneantes en sus playas.

"La Municipalidad no ha recibido ningún documento de Repsol que le indique qué playas están rehabilitadas y cuál ha sido su plan de trabajo para rehabilitarlas", apuntó.

Sin comunicación de OEFA

Además, mencionó que la Municipalidad "no tiene competencia" sobre el análisis científico del mar afectado por el petróleo, señalando que dicha responsabilidad recae en OEFA, entidad de la que tampoco han recibido comunicación.

"El único que puede dar esa certeza de la limpieza del mar es la OEFA, pero sobre el trabajo que debía haber presentado Repsol. Y por eso le estamos exigiendo que de una vez haya un pronunciamiento de una vez por parte de esa compañía nefasta que nos ha hecho un daño terrible a los anconeros", aseveró.

Daza agregó que las pérdidas por el derrame, que ascienden a 15 millones de soles, no han permitido invertir en programas sociales.

"Los vecinos, al no tener dinero durante los tres años de este derrame, no han pagado sus impuestos y eso está graficado en los reportes del mes. Y aun así, Repsol se burla de los anconeros no queriendo conciliar hasta en tres veces", precisó.