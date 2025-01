A 3 años del derrame de petróleo en La Pampilla: "La crisis persiste y el daño ambiental se mantiene", señala especialista

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alejandro Chirinos, responsable territorial del Programa Gobernanza Marino Costera de CooperAcción, dijo que "la crisis persiste y el daño ambiental se mantiene" tras el derrame de petróleo causado por la empresa Repsol en la refinería La Pampilla, en el mar de Ventanilla (Callao), ocurrido el 15 de enero del 2022.

En La Rotativa del Aire, el especialista sostuvo que la empresa Repsol hasta el momento ha presentado 18 planes de rehabilitación del ecosistema del mar pero el Estado peruano no le ha dado la aprobación a ninguno. Esto se debe, según señala, a que "Repsol no ha hecho los estudios adecuados". El plazo era el 3 de octubre del 2023 y hasta el día no hay conformidad.

"El Estado peruano en las evaluaciones sucesivas que ha hecho sobre el derrame le exigió a la empresa que presentara planes de rehabilitación. La empresa Repsol hasta el momento ha presentado 18 planes de rehabilitación y ninguno de estos planes ha sido aprobado por el Estado porque carecen de información o la información no contiene medidas de descontaminación y rehabilitación. [...] Eso es responsabilidad de la empresa por no haber hecho los estudios adecuados para poder plantear las medidas de rehabilitación del ecosistema. Al día de hoy la crisis persiste y el daño ambiental se mantiene", dijo a RPP.

Alejandro Chirinos indicó que Repsol solo ha hecho acciones de limpieza rudimentaria y que no descontaminó la zona como debió ser. Además, no rehabilitó los sistemas dañados y no hizo el repoblamiento de las especies que ahí existían antes del derrame de petróleo.

"La empresa lo que ha hecho es acciones y faenas de limpieza de manera rudimentaria. Es decir, no ha sido la limpieza que se exigía en estas situaciones. En segundo lugar, no descontaminó la zona como debió ser. En tercer lugar, no rehabilitó los sistemas dañados. Y finalmente, no ha hecho el repoblamiento de las especies que ahí existían", afirmó.



Pescadores aún no pueden retomar sus actividades

El representante de CooperAcción indicó que los pescadores de la zona afectada por el derrame de petróleo no pueden retomar sus actividades, lo cual genera un impacto severo en su economía. Asimismo, dijo que la contaminación persiste en los fondos marinos y cada vez que ocurren oleajes anómalos, esto nuevamente se levanta a la superficie del mar.

"Los estudios que ha ido desarrollando el Estado dan cuenta de que la contaminación persiste en los fondos marinos y cada vez que ocurren oleajes anómalos, esto nuevamente se levanta a la superficie y lo que demuestra es que la contaminación persiste y no permite que las especies hidrobiológicas logren hacer lo propio. Eso implica que los pescadores que fueron afectados, hasta el día de hoy, no pueden volver a pescar y eso genera un impacto severo en su economía", sostuvo.

"Los pescadores afectados y las personas que dependían de los servicios que ofrecía esta franja de la costa peruana aún esperan que el mar se repare y sea rehabilitado. También que sean repobladas las especies que fueron expulsadas de la zona debido al gran desastre ocurrido el 15 de enero del 2022", agregó.