Ate | Camión destruye parte del arco de Salamanca [VIDEO]

Un vehículo de carga pesada destruyó la estructura del arco de ingreso a la urbanización Salamanca en el distrito de Ate.

El hecho se produjo cuando el camión dedicado al traslado de jabas de pollos, intentó sin medir la altura, ingresar a la avenida Aymaras proveniente de la avenida Circunvalación.

Esta situación ocasionó el reclamo de los vecinos, quienes recordaron que esta no es la primera vez que el arco se ve afectado por estos vehículos, pues hace dos años otro vehículo de las mismas dimensiones generó daños a su estructura.

El chofer, quien hasta el momento no ha sido identificado, fue conducido hasta la comisaría de Salamanca donde rindió su manifestación. Indicó que desconocía la altura que tenía el arco por lo que no se percató de lo ocasionado.

Policía los obigó a pasar

Minutos después el copiloto del camión, identificado como Santiago Martínez narró a RPP Noticias que el hecho se produjo luego que un efectivo de la Policía Nacional les obligó a ingresar a esta zona con dirección a la comisaría.

Refirió que esto se produjo luego de un inconveniente en la avenida cuando se dirigían hacia el sur de la ciudad. "Tuvimos un percance en el peaje para irnos al sur, se rayó el auto de una señorita y ella no quería arreglar. Entonces el policía dijo que si no había arreglo que vayamos a la comisaría", contó.

Indicó que tuvieron que ir a la comisaría de Salamanca y al llegar al arco sabía que no podían entrar, pero el policía les hizo las señas que pasen. "Dejó su motocicleta al frente, cerró la calle auxiliar y nos dirigió para ir a la comisaría y yo confiado no me bajé y pasó lo que pasó", contó el copiloto.



Mientras tanto, el camión permanece en el lugar a la espera de un vehículo que pueda retirarlo.