Danzante necesita ayuda | Fuente: RPP

Juan Luis Campos, un reconocido danzante de tijeras de Huaycán, solicitó ayuda este viernes para que el Seguro Integral de Salud (SIS) lo opere lo más pronto la pierna derecha, fracturada en múltiples zonas, y le pueda retirar unos clavos quirúrgicos que estarían mal colocados.

En setiembre pasado el danzante, director de la agrupación "Yawar Llacta", cayó de una altura de cuatro metros durante una presentación artística y desde entonces luchar por volver a caminar con normalidad.

"(SIS va a demorar) un promedio de un mes a un mes y medio tengo que hacer un montón de trámites y no los puedo hacer porque no puedo movilizarme. Mi esposa es la única persona que está a mi lado, ella trabaja y yo no puedo caminar lejos con la muleta", relató a RPP Noticias.

"Los clavos están mal puestos"

Juan Luis Campos denunció una supuesta negligencia del Hospital Cayetano Heredia ya que, asegura, no le colocó bien los clavos junto a su tibia y peroné y por eso no logra recuperarse hasta ahora.

"Me he estado chequeando en el Hospital de Huaycán, pero los médicos me han dicho que los clavos están mal puestos, es por eso que los huesos no están pegando y requiero una operación urgente. Me tienen que poner placas por adentro y eso me cuesta carísimo", dijo.

El danzante lamentó que hasta el momento ha tenido que gastar más de 9,000 soles para el tratamiento de su pierna. Además, afirmó que el SIS solo cubrió "lo más básico".

"Quisiera que se solidaricen conmigo, que el Gobierno, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, y otras entidades públicas o privadas me puedan apoyar porque no cuento con recursos económicos", exhortó desde su vivienda en Ate.