Dionisia Ramos, madre de Yuriko Pariona Ramos (26). | Fuente: RPP

La familia de una joven, quien acaba dar a luz, denunció este jueves que en el Hospital de Huaycán (Ate) se negaron a recibirla a pesar que llevaba más de 17 horas de labor de parto e insistían en derivarla al Hospital Hipólito Unanue (El Agustino).

Dionisia Ramos señaló al Rotafono que su hija Yuriko Pariona Ramos (26) fue referida a Lima desde Abancay. Precisó que el 5 de enero en el Hospital de Huaycán transfieren a la gestante hacia el hospital "Bravo Chivo", pero en ese lugar no la aceptaron. Por lo que su médico le indicó que debía esperar más días.

Ante el avanzado estado de gestación, la joven logró ingresar al Hospital de Huaycán este jueves a la 1:00 am. con un cuadro de placenta previa. Sin embargo, dio a luz a un bebé a las 4:02 am.



La madre de Yuriko Pariona Ramos indicó a RPP Noticias que por este diagnóstico los médicos se negaron en un primer momento a realizar una cesárea a su hija y la presionaron para firmar un alta voluntaria en el citado hospital de Ate.

"Ellos nos decían tienen que esperar. Se dio el momento en que mi hija estaba con los dolores de parto, vino al hospital, fueron indolentes, no le han recibido en el momento, no le dieron la atención que debía de ser, hasta que me dijeron que vamos a volver a transferirla (...) me dijeron hay dos salidas: una que firmen el acta voluntaria o de lo contrario esperemos a que el Ministerio de Salud tramite la transferencia y demoren muchos días más", dijo.

Dionisia Ramos también denunció un presunto maltrato del personal del Hospital de Huaycán tras reclamar por la situación de su hija.

"Simplemente me acerqué a preguntar cuáles son las medidas de lo que está haciendo a mi hija y me gritó la encargada de emergencias obstétricas. Me dijo 'señora fuera de acá, qué cosa quiere acá'. De esa manera me ha maltratado, me ha hecho sacar con vigilancia", relató.

La madre de la joven lamentó que hasta el momento no puede ver a su hija ni a su nieto, quienes continúan internados en el Hospital de Huaycán.