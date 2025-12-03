“Hemos perdido todo”: incendio en cochera consumió 18 buses de la empresa Etmimsa en Ate

El fuego consumió 18 buses de la empresa Etmimsa. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Hasta 18 buses de la Empresa de Transportes Miraflores Monterrico S.A. (Etmimsa) resultaron calcinados en un incendio de gran magnitud, desatado esta madrugada en una cochera particular, ubicada en la avenida Húsares de Junín, en el distrito de Ate.

Quince unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada minutos después de las 2:00 a.m. de este miércoles, según consigna la página web de la institución.

En diálogo con RPP, Carlos Malpica, jefe departamental de Lima Este, indicó que en la cochera estaban aparcados 33 buses, quince de los cuales pudieron ser evacuados. Los restantes terminaron consumidos por las llamas.

El representante bomberil confirmó que no se han registrado heridos ni víctimas mortales en el incendio, cuyas causas serán motivo de investigación por parte de las autoridades competentes.

“Es un depósito de buses. Había 33 buses en total, quince de ellos han podido ser evacuados de la zona, retirados. Dieciocho son los afectados de diferentes tipos de combustible: GNV, petróleo y gasolina”, declaró.

“Actualmente, ya no hay fuego activo y solo estamos procediendo a ubicar los tanques de combustible de los buses para enfriarlos, y estamos en la parte final de la emergencia. Lo bueno es que no ha habido daños colindantes, ni afectación de población ni bomberos heridos”, agregó.



“Lo hemos perdido todo”

Los transportistas de la empresa Etmimsa se mostraron consternados por lo ocurrido, toda vez que han perdido sus herramientas de trabajo.

“Hemos perdido todo, no tenemos nada para trabajar. Nos hemos quedado sin trabajo, sin herramienta de trabajo, con deudas en el banco”, manifestó un trabajador.

Según los transportistas, no han recibido amenazas previas como para considerar que este incendio ha sido provocado por extorsionadores. No obstante, esto deberá ser corroborado por las pesquisas.

Al cierre de este informe, trascendió que en la cochera siniestrada también había buses de otra empresa de transportes.

