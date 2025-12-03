¿Incendio de buses en cochera de Ate fue provocado? Esto dijo la PNP

Buses de tres empresas de transporte resultaron calcinados en el incendio. | Fuente: RPP

Esta madrugada, 17 buses de transporte público resultaron calcinados en el incendio de gran magnitud de una cochera, ubicada en la avenida Húsares de Junín, en el distrito limeño de Ate.

Hasta 15 unidades del Cuerpo de Bomberos llegaron a atender la emergencia, que afortunadamente no dejó heridos ni víctimas que lamentar; pero sí cuantiosos daños. Y es que las unidades calcinadas quedaron completamente inutilizadas.

En diálogo con RPP, el coronel PNP Henry Chingay Llaja, jefe de la División Policial Lima Este 2, compartió los avances preliminares de las pesquisas en torno a este hecho.

¿Fue un incendio provocado? Si bien el alto mando reconoció que no se puede descartar esta hipótesis, refirió que los indicios apuntan a un hecho fortuito.

“En realidad, no descartamos ningún tipo de ruta de investigación, pero lo que tenemos conocimiento, y por las versiones de la persona que se encontraba vigilando, y también las primeras impresiones de los bomberos, es que esto se ha producido a consecuencia de un incendio”, refirió.

“En horas de la madrugada, uno de los vehículos que ha ingresado, al parecer recalentaba, y se produce una pequeña explosión. Esa explosión, estos vehículos son a gas, y ha podido afectar a varios. Uno de ellos, como está estacionado en una pendiente, ha podido recorrer unos cinco metros y ha afectado al grupo de vehículos que se encontraban en el centro”, añadió.



Tres empresas afectadas

El jefe policial confirmó que los buses afectados pertenecen a las empresas Etmimsa (15), Nassac (1) y Angamos (1), que se encontraban aparcados en este predio, que funciona como cochera particular.

“Este es un local que prácticamente lo utilizan como cochera, porque estas empresas tienen sus terminales en otros puntos; pero acá, como usted puede observar, es un local que tiene hornos de ladrillo, pero lo utilizaban como cochera”, mencionó.

El coronel Chingay indicó que el estacionamiento cuenta con una cámara de seguridad, pero esta no está operativa. Por ello, se está buscando recabar imágenes de cámaras de las inmediaciones, como parte de las diligencias.

“En el local, hay una sola cámara de seguridad y no funciona, lamentablemente, no funciona; pero nosotros también estamos usando las indagaciones a inmediaciones del local”, sentenció.

Cabe mencionar que, más temprano, el equipo de madrugada de RPP conversó con los transportistas de la empresa Etmimsa, quienes aseguraron no haber recibido amenazas por parte de bandas criminales.

Sin embargo, se mostraron consternados por lo ocurrido. “Hemos perdido todo, no tenemos nada para trabajar. Nos hemos quedado sin trabajo, sin herramienta de trabajo, con deudas en el banco”, refirió uno de ellos.

