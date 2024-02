La Policía interviene a tres hombres por realizar presuntas conexiones clandestinas en Ate

Lima Ate: La Policía interviene a tres hombres por realizar presuntas conexiones clandestinas

Tres personas fueron detenidas por la Policía Nacional luego de estar presuntamente realizando conexiones clandestinas en una troncal de gas, ubicada en la avenida Los Virreyes, en la urbanización Zavaleta, en el distrito limeño de Ate.

Angela Tito, abogada de la empresa Cálidda, afimó a RPP que este tipo de acciones ponen en riesgo a los vecinos de la zona, además, precisó que ninguno de los intervenidos tenía los permisos para trabajar.



"Había una ruptura en la berma, estaban con herramientas al costado que tienen para realizar conexiones en las tuberías directamente. Ellos han presentado un photochek donde señalan que son del programa 'Bono Gas', pero en realidad no estaban autorizados. Calidda no tiene ningún vínculo con dicho programa y no cuentan con autorización para realizar estas instalaciones", explicó la defensa legal de Cálidda.

Los tres intervenidos serán trasladados a la comisaría de Ate Vitarte y serán denunciados por el presunto delito de atentado contra la seguridad común.

Capturan a delincuentes

La Policía Nacional frustró el robo en una empresa dedicada a la fabricación de plástico, ubicada en el distrito limeño de Ate.

El coronel PNP, Daniel Jares, jefe de la División Policial Este 2, indicó en RPP que los intervenidos fueron identificados como Héctor Javier Pineda Álvarez, Manuel Pedro Riveros Álvarez y Miguel Ángel Islas Islas.

Asimismo, señaló que pertenecerían a la banda criminal ‘Los fierreros del Agustino’. Ellos fueron capturados en flagrancia delictiva luego de que vecinos denunciaran el hecho. Unidades policiales llegaron hasta el lugar, sorprendiendo a los asaltantes cuando se alistaban a sustraer diversos objetos de la referida empresa.