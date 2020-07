El sujeto que agredió a Dávila Avedaño se encuentra detenido en la comisaría de Ate Vitarte. | Fuente: RPP Noticias

Melody Dávila Avedaño, una joven de 20 años, fue atacada este último lunes por su ex pareja, identificado como Guillermo Álvarez López en Ate Vitarte, tras separarse de este hace más de dos años por la constante violencia familiar.

Ella señaló que el sujeto la esperó en la puerta de su vivienda con un pico de botella para atacarla. Dávila Avedaño contó que el hombre venía acosándola desde su separación tras las denuncias impuestas.

"Estaba saliendo a trabajar cuando de la nada mi expareja se apareció con un pico de botella a atacarme. Me cogió del cuello y me apuntó. Yo me defendí y llegó a clavarmela en la mejilla", narró a RPP Noticias.

El sujeto fue detenido y llevado a la comisaría de Ate Vitarte. Sin embargo, ella apuntó que teme a que salga libre y le pueda volver a hacer daño tanto a ella como al hijo de ambos de 4 años.

Dávila Avedaño aseguró que desde que se separó, ella venía cambiando rutas diarias y alternando horarios en el regreso a su casa. Mientras. la Defensoría del Pueblo indicó a RPP que se encargará de ubicarla y darle el seguimiento debido.

Cuarentena con violencia de género

Un total de 67,712 casos de violencia familiar y abuso sexual atendió la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) durante los 107 días de la cuarentena general que decretó el Ejecutivo para contener la pandemia de la COVID-19.

Fueron llamadas que hicieron los propios menores agredidos, como alertas telefónicas de vecinos que eran testigos de situaciones de violencia. "Tenemos ya el reporte oficial al cierre de junio y el resultado es muy preocupante”, comentó la ministra, para luego detallar que de las 67,712 llamadas 17,000 estaban referidas a violencia y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.