Policía captura a siete trabajadores de la ATU que integrarían banda que extorsionaba a transportistas

La investigación llevada a cabo por la Fiscalía y la PNP señalan que estos funcionarios serían miembros de la banda criminal 'Los Elegantes de Lima Este'.

La Policía Nacional anunció este miércoles la captura de siete trabajadores de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), adscritos a la Municipalidad de Ate, que supuestamente integrarían la banda criminal 'Los Elegantes de Lima Este', dedicada a la extorsión a empresas de transporte público en dicha zona de la capital.

El coronel PNP José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación de Crimen Organizado, informó en conferencia de prensa que en total son 12 los detenidos por las autoridades y se allanó 13 inmuebles. En ese sentido, señaló que esta banda criminal operaba desde el 2024 amenazando a los choferes de transportes formales e informales con el cobro de cupos para que puedan trabajar.

"La manera de coaccionar al propietario de la unidad móvil o al conductor era sobre la base de que si eran formales y tenían algún tipo de carencia en la licencia o la pérdida de la autorización de circulación o desvío de la ruta, automáticamente ellos lo tenían mapeado y estos fiscalizadores procedían a intervenirlos o coaccionarlos a fin de que paguen o se iban al depósito, lo mismo hacían con los informales", explicó el coronel Cruz Chamba.

Esta investigación es llevada a cabo por la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este (2° Despacho), a cargo del Fiscal Provincial Richter Rengifo Ramírez. Según información preliminar, esta banda criminal habría obtenido más de S/ 1 millón en beneficios económicos indebidos durante los años 2024 y 2025.

Los cobros se habrían efectuado directamente o mediante transferencias digitales realizadas a terceras personas, utilizando aplicativos móviles como Yape y Plin.

La ATU, hasta el momento, no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto de este caso.