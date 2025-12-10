San Isidro: detienen a dos hermanos señalados de extorsionar a colectiveros informales

De acuerdo con las investigaciones, Hernán y Jesús González amedrentaban a los colectiveros para exigirles el pago diario de S/ 5 y una cuota semanal de S/ 100.

Agentes de la Policía Nacional capturaron esta mañana a dos hermanos acusados de extorsionar a los colectiveros informales que operan en la ruta de la avenida Javier Prado, desde San Isidro hasta Magdalena.

Los agentes de la División Policial Sur Uno, en coordinación con la Dirección de Inteligencia, intervinieron a Hernán y Jesús González Salas en el cruce de la avenida Javier Prado y la Vía Expresa.

Según las investigaciones, los hermanos González Salas solicitaban el pago diario de S/ 5 y una cuota semanal de S/ 100; y amedrentaban a los colectiveros con una granada de guerra y otras armas de fuego.

Ambos registran un prontuario criminal, según informó el jefe de la División Policial Lima Sur Uno, Daniel Jares Reyme.

Por ejemplo, Hernán González estuvo recluido en el penal de Lurigancho y cumplió una sentencia de seis años por el delito de robo agravado, mientras que su hermano, Jesús, registra varias denuncias policiales.

Policía incautó una granada de guerra

Tras la detención, los agentes policiales incautaron un revólver, una granada de guerra, celulares y dinero en efectivo.

“En esta oportunidad, hemos dado un duro golpe a la criminalidad capturando a dos integrantes de una banda dedicados al delito de extorsión…”, destacó Jares Reyme.

El personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegó al lugar y recogió el artefacto explosivo, mientras que los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público.