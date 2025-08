Solo 143 'anconeros' están habilitados para circular: los demás son informales, advierte la ATU

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los ‘anconeros’ están en el ojo de la tormenta tras el fatal accidente en la avenida Alfonso Ugarte. | Fuente: Andina

El vocero de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Pavel Flores, advirtió que la empresa Nueva Estrella, conocida popularmente como ‘El Anconero’, solo cuenta con 143 unidades habilitadas para circular.

En diálogo con RPP, el funcionario señaló que muchas cústeres tienen los colores de la empresa y circulan por su ruta, pero operan informalmente.

“El operador de transporte tiene una cantidad de vehículos habilitados. En este caso, son 143 vehículos habilitados. Más allá de eso, son vehículos que, si bien se identifican como ‘anconeros’, no tienen títulos habilitantes; lo que inmediata y automáticamente los transforma en informales”, manifestó.

“Prestan un servicio y se incorporan a una ruta autorizada, pero no tienen títulos habilitantes, no tienen vínculos con el operador de transporte. Probablemente tengan conductores que no están registrados, porque si los vehículos no están registrados, muy posiblemente tampoco los conductores”, sentenció.

Como se recuerda, uno de estos ‘anconeros’ fue causante de un fatal accidente de tránsito en la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima; en el que fallecieron tres personas y más de 20 resultaron heridas.



Alcalde de Ancón critica a la ATU

El vocero de la ATU respondió así a las críticas del alcalde de Ancón, Samuel Daza, quien advirtió que los operativos contra los ‘anconeros’, que son enviados al depósito, están afectando a los vecinos de su jurisdicción.

“La ATU, en un afán de lavarse la cara, ha empezado a llevarse los vehículos al depósito, no solamente en el Centro de Lima, donde cómodamente les gusta hacer sus operativos. (...) Acaban de llevarse a muchos de los vehículos de la empresa Nueva Estrella al depósito y lo que han ocasionado es que no haya servicio desde Ancón a Lima”, dijo el burgomaestre a una radio local.

“Muchos vecinos, necesitan el servicio de transporte público, y su misión de ellos (de la ATU) es fiscalizar, pero también ordenar y planificar. La fiscalización lo han hecho, pero la planificación la han dejado totalmente abandonada. Hoy se ha visto a muchos vecinos intentando salir de Ancón hacia Lima, pero no había presencia de estos vehículos, que no necesitan ser retirados”, añadió.