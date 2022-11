Personas ebrias atacaron a la Policía para ingresar a la fuerza al estadio | Fuente: RPP | Fotógrafo: Giuliana Castillo

Un grupo de personas intentó vulnerar el cerco de seguridad del segundo concierto de Bad Bunny en Lima para entrar al Estadio Nacional sin pagar sus entradas. Algunos fanáticos lograron acceder a la fuerza al recinto deportivo, por la tribuna sur, sin que los agentes de seguridad puedan controlarlos.



RPP Noticias pudo conocer que más efectivos de la PNP van llegando a la zona para controlar a los jóvenes y dispersarlos. Sin embargo, ellos se mantienen en los alrededores e incluso algunos lanzaron botellas contra los policías.

Los cientos de personas se dispersaban por algunos momentos, pero luego se reagruparon para insistir con su objetivo de entrar al estadio Nacional. Este es el segundo y último concierto de Bad Bunny en Lima, quien luego continuará su tour por el resto de países.

Este mismo episodio se vivió ayer en el primer show del cantante puertoriqueño cuando ingresaron sin entradas aprovechando que habían pocos agentes privados de seguridad para controlar a la multitud.

A través del Rotafono de RPP, una joven aseguró que agentes de la Policía Nacional les impidió entrar al estadio a ver el concierto pese a tener entrada legal y comprada en la web de Teleticket.



Bad Bunny | Fuente: RPP

Bad Bunny | Fuente: RPP | Fotógrafo: Xenia Martínez

Más disturbios

Pese a que el concierto comenzó a las 10:00 p.m. los jóvenes continuan apostado en la avenida Petit Thouars exigiendo a la Policía que los dejen ingresar al recinto para ver el show. La Policía Nacional tuvo que desplegar más efectivos para controlar la situación.

Los jóvenes intentan ingresar al estadio Nacional | Fuente: RPP | Fotógrafo: Johana Quispe

Más casos de estafa

La Policia Nacional confirmó a RPP Noticias que más de 3 mil entradas fueron rechazadas en la puerta del Estadio Nacional en la primera fecha del concierto del puertorriqueño Bad Bunny. Sin embargo, solo 25 personas han realizado la denuncia de manera formal en la comisaría.

El coronel de la PNP, José Cruz, precisó que los agraviados han reportado a seis personas por la estafa de 37 mil soles. Asimismo, el coronel dio cuenta que, de los denunciados, dos forman parte de la investigación que tiene como cabecilla a Pamela Cabanillas.

"Dos de estas seis personas se encuentran vinculadas a la investigación que se viene llevando a cabo contra Pamela Cabanillas Suárez y Franco Patiño Guerrero", apuntó.

Joven perdió 2 600 soles

Clara Isabel, fanática de Bad Bunny, contó que perdió 2 600 soles por comprar entradas falsas a un estafador. Ella explicó que había adquirido dos entradas en reventa por las cuales pagó 1 300 soles cada una.

La fanática comenzó a sospechar que había sido víctima de estafa porque no pudo validar las entradas en la web de Teleticket. Sus suposiciones comenzaron a tornarse realidad cuando la vendedora dejó de responderle los mensajes. “La chica que me vendió, me ha bloqueado”, lamentó.