A horas del primer concierto del artista puertorriqueño Bad Bunny en el Estadio Nacional, ya comienzan a aparecer los primeros casos de estafa. Así lo constató un equipo de RPP Noticias tras platicar con algunos de los cientos de fanáticos que realizan largas colas en las inmediaciones del recinto.

A pesar de las advertencias de la Policía y de los organizadores del evento tras los casos de estafa que se registraron en las presentaciones de Daddy Yankee, Clara Isabel, fanática del ‘Conejo Malo’, reveló a RPP Noticias que había comprado dos entradas en reventa por las cuales pagó 1 300 soles por cada una.

La fanática comenzó a sospechar que había sido víctima de estafa porque no pudo validar las entradas en la web de Teleticket. Sus suposiciones comenzaron a tornarse realidad cuando la vendedora dejó de responderle los mensajes. “La chica que me vendió, me ha bloqueado”, lamentó.

“¡Ay, me estafaron! Fui a validar las entradas en Teleticket y me dijeron que no se podía, deberían ayudarnos. La única respuesta que nos dieron es que vayamos al Estadio y preguntemos. Vinimos al Estadio, pero nadie nos dio solución y nos dijeron que, al parecer, la entrada es falsa”, contó.

Clara ha pagado un total de S/ 2 600 por las dos entradas porque la revendedora la presionó al decirle que requería el pago para que se puedan validar los tickets. Como se recuerda, Teleticket habilitó un sistema para que los asistentes registren y vinculen la entrada a su nombre desde el 7 al 12 de noviembre.

La joven reitera que no se dará por vencida y esperará la apertura de las puertas del estadio para tratar de ingresar.

Todo lo que debes saber sobre el concierto de Bad Bunny

Bad Bunny dará dos conciertos en Lima, programados para el domingo 13 y lunes 14 de noviembre en el Estadio Nacional. Estos son los detalles que debe conocer sobre los dos conciertos que brindará Bad Bunny en Lima:

La apertura de las puertas del Estadio Nacional será a las 15:00 horas. Desde esa hora, los asistentes podrán ingresar al recinto.

Según el cronograma, a las 08:30 p.m. saldrá al escenario la banda Tourista y tendrá un show de una hora y media aproximadamente, para luego darle pase a Bad Bunny, cuya presentación está prevista para las 10:00 p.m.

PUERTAS DE INGRESO

Dependiendo de la zona de las entradas, los asistentes al concierto de Bad Bunny podrán ingresar por las siguientes puertas:

- Zona La Playa: Vía Expresa, Jr. Manuel Corpancho, Jr. Madre de Dios

- Zona Oriente: Vía Expresa, Av. Bauzate Meza

- Zona Occidente: Jr. Saco Oliveros

- Zona Platinium: Jr. Manuel Corpancho

- Zona Vip y Tibuna Norte: Av. 28 de julio

- Palcos: Jr. Saco Oliveros

SERVICIOS ESPECIALES DE CORREDORES VIALES Y METROPOLITANO

De acuerdo con la ATU, los servicios estarán activos desde las 11:50 p.m. del 13 y 14 de noviembre de 2022. La tarifa de los corredores azul, morado, rojo será de 4 soles, mientras que el corredor amarillo tendrá un costo de 5 p.m.. Por su parte, el Metropolitano tendrá un costo de 3.20 soles.

DESVÍOS VEHICULARES

La restricción vehicular se realizará desde las 6 a.m. del domingo 13 hasta la 1:00 a. m. del martes 15, en los siguientes jirones y avenidas del Cercado de Lima:

- Intersección de la vía auxiliar Av. Paseo de la República (NS), desde la Av. 28 de Julio hasta el Jr. Madre de Dios.

- Intersección de la calle José Díaz, desde la Av. Paseo de la República (SN) hasta el Jr. Madre de Dios.

- Intersección del Jr. Saco Oliveros, desde Ca. José Díaz hasta Av. Petit Thouars.

- Intersección del Jr. Manuel Corpancho, desde Ca. José Díaz hasta Av. Petit Thoaurs.

- Intersección del Jr. Madre de Dios desde, vía auxiliar Av. Paseo de la República (NS) hasta Ca. José Díaz.