Barrio Chino: fueron restaurados los dientes y esfera de uno de los Leones Fu en la calle Capón [VIDEO]

Barrio Chino: fueron refaccionados los dientes y esfera de leona ubicada en la entrada de la calle Capón
Barrio Chino: fueron refaccionados los dientes y esfera de leona ubicada en la entrada de la calle Capón | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El mismo conglomerado de empresarios se encargó de pagar por estas refacciones a la escultura, que fue donada por el Gobierno chino en el 2017.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El conglomerado de empresarios que laboran en el Barrio Chino restauraron este miércoles los colmillos y esfera de uno de los Leones Fu, esculturas ubicadas en la entrada de la calle Capón, en el Cercado de Lima, que había sido vandalizado por unos sujetos el último sábado.

Un equipo de RPP acudió hasta la zona y constató que una de las figuras, identificada como la leona, es la que ha sido refaccionada luego de que perdiera los colmillos superiores e inferiores. Además, ahora hay mayor vigilancia para evitar que sea nuevamente víctima de la delincuencia. 

Asimismo, los comerciantes y transeúntes que hay por el Barrio Chino han manifestado que no es la primera vez que se roban partes de estas esculturas; sin embargo, saludaron que estas figuras se encuentren de nuevo en buen estado.  

Como se recuerda, estas esculturas fueron donadas por el Gobierno chino en el año 2017 como parte de la conmemoración por los 168 años de la migración china al país. 

Personal de seguridad vigilará que las esculturan sean vandalizadas.
Personal de seguridad vigilará que las esculturan sean vandalizadas. | Fuente: RPP/Jessica Merino
Tags
Barrio Chino Calle Capón Cercado de Lima

