Barrios Altos: se incendia por tercera vez almacén ubicado en la cuadra 13 del jirón Santa Rosa

Hasta el momento hay 11 unidades de los bomberos que trabajan para controlar la emergencia en este edificio de seis pisos. Se desconocen las causas que provocaron el fuego.

Un incendio se registra este lunes en un almacén de seis pisos ubicado en la cuadra 13 del jirón Santa Rosa, exMiro Quesada, en los Barrios Altos. Es la tercera vez en este año que el mismo edificio vuelve a estar en llamas.

Hasta el momento hay once unidades de los bomberos que trabajan para confinar el fuego y evitar nuevamente que este llegue a las quintas donde viven familias enteras. El fuego se da en el tercer piso del inmueble, por lo que los hombres de rojo han traído escaleras telescópicas para llegar hasta esa parte del edificio.

El edificio ya se encuentra vulnerada en su estructura y hay posibilidad de colapso. Por ello, los bomberos solo trabajan desde fuera y no pueden ingresar por seguridad.

Renzo Reggiardo, alcalde interino de Lima, declaró ante la prensa que pedirán que se declare como inhabitable este inmueble y se proceda a su demolición ante el riesgo de colapso.

Edificio que se incendia por tercera vez

La primera vez que este almacén se incendio fue el pasado domingo 13 de abril. En aquella oportunidad el fuego afectó casi toda la cuadra y comprometió siete viviendas, pero no dejó personas heridas.

La segunda ocasión que el edificio volvió a incendiarse fue durante la madrugada del 9 de agosto. Tras casi dos horas de labor, los bomberos lograron controlar esa emergencia.

Vecinos del lugar criticaron que pese a estos incendios no se haya hecho nada para evitar que personas ingresen al edificio.