Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Alarma en Barrios Altos: incendio consume almacén en el jirón Miró Quesada [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Más de 15 unidades del Cuerpo de Bomberos han acudido a atender la emergencia, declarada poco después de las 4:30 a.m. de este sábado. Sería la segunda vez que se registra un incendio en este recinto.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 03:52
Barrios Altos
Barrios Altos | Fuente: RPP

Alarma en Barrios Altos. Un incendio de gran magnitud consume un almacén, ubicado en la cuadra 13 del jirón Miró Quesada, en esta zona del Cercado de Lima.

Más de 15 unidades del Cuerpo de Bomberos han acudido a atender la emergencia, declarada poco después de las 4:30 a.m. de este sábado, según consigna la página web de la institución.

Tras casi dos horas de labor, los bomberos lograron confinar el fuego, catalogado como Código 2, detalló a RPP el comandante Joel Ricaldi, jefe de la 5ª Brigada de Bomberos de Lima Centro.

“Es un incendio que está encerrado, que no va a propagarse. Estamos terminando de apagar todo lo que está en el interior”, manifestó.

El representante bomberil sostuvo que es la segunda vez que se registra un siniestro de este tipo en este recinto, de varios pisos de alto.

“Es un almacén que ya habíamos tenido incendio anteriormente. Está comprometido aproximadamente 120 metros cuadrados. Este almacén, por las características que ya las conocemos, da hacia la calle posterior”, indicó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Sin víctimas que lamentar

El comandante Ricaldi confirmó que no se han reportado heridos ni víctimas mortales por este incendio, cuyas causas se desconocen.

No obstante, esta emergencia ha causado gran preocupación entre los vecinos, que salieron de sus viviendas para ponerse a buen recaudo.

Aún queda en la memoria de los residentes de Barrios Altos el gran incendio que, en marzo pasado, consumió un almacén clandestino y que se propagó a varios predios aledaños. Este siniestro tomó varias jornadas para ser controlado.

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Barrios Altos Cuerpo de Bomberos Incendio Cercado de Lima

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA