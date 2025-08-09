Alarma en Barrios Altos: incendio consume almacén en el jirón Miró Quesada [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Barrios Altos | Fuente: RPP

Alarma en Barrios Altos. Un incendio de gran magnitud consume un almacén, ubicado en la cuadra 13 del jirón Miró Quesada, en esta zona del Cercado de Lima.

Más de 15 unidades del Cuerpo de Bomberos han acudido a atender la emergencia, declarada poco después de las 4:30 a.m. de este sábado, según consigna la página web de la institución.

Tras casi dos horas de labor, los bomberos lograron confinar el fuego, catalogado como Código 2, detalló a RPP el comandante Joel Ricaldi, jefe de la 5ª Brigada de Bomberos de Lima Centro.

“Es un incendio que está encerrado, que no va a propagarse. Estamos terminando de apagar todo lo que está en el interior”, manifestó.

El representante bomberil sostuvo que es la segunda vez que se registra un siniestro de este tipo en este recinto, de varios pisos de alto.

“Es un almacén que ya habíamos tenido incendio anteriormente. Está comprometido aproximadamente 120 metros cuadrados. Este almacén, por las características que ya las conocemos, da hacia la calle posterior”, indicó.



Sin víctimas que lamentar

El comandante Ricaldi confirmó que no se han reportado heridos ni víctimas mortales por este incendio, cuyas causas se desconocen.

No obstante, esta emergencia ha causado gran preocupación entre los vecinos, que salieron de sus viviendas para ponerse a buen recaudo.

Aún queda en la memoria de los residentes de Barrios Altos el gran incendio que, en marzo pasado, consumió un almacén clandestino y que se propagó a varios predios aledaños. Este siniestro tomó varias jornadas para ser controlado.

