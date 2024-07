Trabajadores de Intendencia Nacional de Bomberos anuncian paro nacional el 24 y 25 de julio

El comandante del Cuerpo de Bomberos aseguró que pese a esta medida de protesta el trabajo de los hombres de rojo se dará con normalidad durante las Fiestas Patrias.

Lima Bomberos: Trabajadores administrativos anuncian paro nacional los días 24 y 25 de julio

El comandante general del Cuerpo de Bomberos, Juan Carlos Morales, aseguró este lunes que el paro de 48 horas anunciado por los trabajadores de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP) no afectará las labores de emergencia que se dan en cualquier momento del día.

"Hay muchos sindicalizados que no van a acatar el paro, los hemos llamado a la reflexión, que deberían trabajar los choferes. Hay que

considerar que desde hace tiempo el sindicato viene pidiendo la homologación de sus sueldos y el pago de sus devengados, pero lamentablemente la intendencia no tiene el presupuesto para cubrir esto. Lo que sí podemos garantizar es que por estas fiestas patrias todo el personal entra en alerta a nivel nacional y sobre esta paralización creemos que no a afectar el desenvolvimiento del Cuerpo de Bomberos", expresó a RPP.

Morales explicó que choferes, personal administrativo y operadores de emergencia son los que están involucrados en esta medida de protesta. Sin embargo, reiteró que los bomberos de todas maneras cumplirán sus labores.

"El cuerpo de bomberos está garantizando la atención de las emergencias a nivel nacional. Esta paralización sí afecta a la parte administrativa, también hay un grupo de trabajadores que son conductores de los vehículos del cuerpo de bomberos, que es personal

rentado de la intendencia. Sin embargo, los bomberos también manejan sus vehículos, son los que se están comprometiendo a hacer ese trabajo", manifestó.

Medida de protesta

Un grupo de trabajadores de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP) anunciaron que acatarán un paro nacional de 48 horas los días 24 y 25 julio.

Los manifestantes denuncian que la entidad de la cual forman parte ha incumplido con una serie de convenios colectivos y actas.