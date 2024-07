Bomberos controlaron incendio en el tercer piso de una galería en Mesa Redonda

El siniestro se dió en el cruce de jirón Puno con Andahuaylas en el Cercado de Lima. No se reportaron heridos, pero sí daños materiales.

Mesa Redonda: incendio de código 2 afecta el tercer piso de una galería | Fuente: RPP

Un incendio de código 2 consumió el tercer piso de una galería ubicada en Mesa Redonda, Cercado de Lima. La rápida intervención de los bomberos ayudó a que la emergencia fuera controlada en un par de horas.

Juan Carlos Morales, comandante general del Cuerpo de Bomberos, lamentó que no es la primera vez que se dan incendios en la zona y señaló que no hubo heridos.

"Los bomberos ya están trabajando ahi con tres máquinas, una ambulancia y una unidad de rescate, el incendio es de código 2, esperamos el resultado del trabajo que vienen haciendo. Se trata del tercer piso de una galería, pero no tenemos exactamente información sobre el tipo del material que se está quemando, pero me parece que no ha ido a más", explicó a RPP.



La Policía Nacional publicó un mensaje en sus redes sociales para pedir a la población no acercarse a la zona del incendio y a los conductores utilizar vías alternas mientras duró la emergencia.

La presencia de ambulantes dificultó el ingreso de los bomberos para atender el incendio. Por ello tanto Serenazgo de Lima como los policías hicieron esfuerzos para despejar las calles y así los hombres de rojo pudieran trabajar sin inconvenientes.

Los bomberos trabajan para que el incendio no se extienda y pueda ser apagado lo más pronto posible | Fuente: Rotafono